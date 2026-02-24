La lucha de siete semanas de Altia para superar los 500 millones de euros de valor en Bolsa

El presidente y fundador de Altia, Tino Fernández Patricia G. Fraga

La empresa tecnológica Altia, nacida en A Coruña y con sede en Oleiros, vive su particular lucha en la Bolsa desde principios de año. En aquel momento rompió una barrera histórica al pasar a tener un valor superior a 500 millones de euros. Desde entonces, en las siguientes siete semanas no ha vuelto a conseguir romper este importante nivel.

En concreto, durante cuatro horas de la sesión bursátil del 6 de enero, en coincidencia con la celebración de los Reyes Magos, batió su récord histórico. En ese intervalo de tiempo, el precio de las acciones se situó en los 7,30 euros, lo que elevó la capitalización a un total de 502 millones de euros, pero finalmente los títulos bajaron a 7,25 euros antes de acabar aquella sesión, lo que la dejó en 498 millones de euros.

La jornada anterior, la del 5 de enero, los títulos de la tecnológica ya habían amagado con acercarse a este punto, con un precio negociado de 7,20 euros y con una valoración de 495 millones de euros.

Movimiento lateral

Desde el pico histórico alcanzado el 6 de enero, el desempeño bursátil de Altia se ha movido en un rango lateral —una tendencia donde el precio no sigue una dirección claramente alcista o bajista, sino que se mueve en una zona muy definida— que confirma la zona de los 500 millones de euros como una barrera psicológica y de resistencia difícil de batir.

Tras aquel máximo de 7,30 euros, la acción ha experimentado una ligera corrección propia de la toma de beneficios, estabilizándose en el entorno de los 7,15 euros, lo que supone valorar la compañía en 491 millones de euros.

Aunque esta cifra supone un leve retroceso del 2% frente al récord de principios de año, la empresa presidida por Tino Fernández mantiene gran parte de la espectacular revalorización del 58% lograda en 2025.

El mercado parece estar ‘digiriendo’ las ganancias previas mientras los inversores evalúan el cumplimiento del Plan Estratégico 2025-2026, que proyecta alcanzar una facturación de 330 millones de euros y un crecimiento del 57% en el beneficio neto.

Si se tiene en cuenta la tendencia histórica de Altia, que empezó a cotizar en la Bolsa española a finales de 2010, el rango de precios en los que se mueve en la actualidad podría ser la antesala de un nuevo ataque a máximos históricos, apoyada en su baja deuda y su creciente perfil internacional.

Buen inicio

La compañía tecnológica fundada en A Coruña vivió un 2025 muy bueno, en el que pasó de cotizar en 4,50 a 7,10 euros, lo que supuso una revalorización cercana al 58%.

Esta empresa fundada en A Coruña acumula una rentabilidad media anual desde su salida a Bolsa en diciembre de 2010 de cerca de un 30%. Desde su aterrizaje en el BME Growth (un mercado destinado a las empresas que disponen de poca capitalización y que buscan expandirse), sus acciones suman una revalorización de cerca de un 2.400%, es decir, se ha multiplicado por 24 veces en quince años.

El año 2026 lo ha empezado de la mejor manera posible, con sus acciones ubicadas cerca de máximos históricos, a la espera de poder volver a superar su récord histórico.

Altia nació como una iniciativa cuyo ámbito de actuación era el territorio gallego. Los primeros proyectos fuera de su área de nacimiento datan ya de 1996, y la primera oficina exterior se abrió en Vitoria en el año 2000.

Desde entonces, esta empresa ha consolidado un proceso de internacionalización con presencia en diez países y más de 30 localizaciones. Cuenta con más de 4.000 profesionales.

El modelo de negocio de esta empresa tecnológica abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y también analítica de datos.

Su Plan de Negocio para el periodo 2025-2026 prevé alcanzar los 330,1 millones de euros en ingresos al cierre de 2026, un incremento del 29% respecto a 2024. El beneficio neto se estima crecerá un 57% en ese mismo periodo, hasta situarse en 24,2 millones de euros.