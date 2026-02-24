Los dos robos en coches de A Coruña con los que alucina la Policía

El aparcamiento que corona el barrio es un lugar habitual de robos Patricia G. Fraga

Si hay un tipo de delito en el que podía suponerse que los investigadores lo han visto todo, o casi, ese es posiblemente el de los robos en vehículos. La horquilla de actuaciones pueden ir desde la sustracción de uno de alta gama por lo atractivo del modelo en sí a, simplemente, entrar en el interior y llevarse por delante, aleatoriamente, lo que se tercie. Y es en ese más bajo de los niveles en el que los amigos de lo ajeno han encontrado un filón en el barrio de Novo Mesoiro, donde desde comienzo de año la ola es incesante y las particularidades cada vez más sorprendentes.

Dos de los últimos casos han sorprendido a la división científica de la Policía Nacional. Hace una semana, una vecina que regresó a casa de su jornada laboral durante la madrugada estacionó su vehículo en la explanada que corona la calle Ribeira Sacra, un descampado convertido en lugar común para los atracos. Cuando se levantó, al cabo de unas horas, su Seat Córdoba ya no estaba allí. Apareció en otro descampado, pero en Caión. La puerta y el contacto estaban forzados, mientras que todo lo que tenía en el interior había desaparecido. Ella misma se encargó de hacer un llamamiento público a los vecinos para que eviten, en la medida de lo posible, aparcar ahí. No obstante, la densidad de población en el barrio y la falta de plazas de garaje disponibles lleva a muchos residentes a arriesgarse cada noche.

El ladrón que hizo la vista gorda

Más suerte que la propietaria del Seat Córdoba tuvo un autónomo que dejó en el mismo punto su coche personal y se llevó el de empresa para comenzar su jornada. Unas horas después, al volver a casa, asumió con cierto estoicismo lo de que apareciera vandalizado el que había dejado en la explanada de Ribeira Sacra. Según confirmó a los investigadores, los rayazos, intentos frustrados y pequeños hurtos han sido una constante en los últimos años. Lo que sí dejó anonadados a los policías fue el hecho de que el botín se limitase a un aparato electrónico valorado en 7 euros, mientras que el ladrón o ladrones tuvieran tan poca vista que no repararon en que, en los recovecos del asiento del conductor, había una cartera con 400 euros en efectivo que se le había caído al dueño del coche.

Desde el comienzo del año, cada semana la asociación vecinal y los afectados en cuestión han denunciado al menos un robo en garajes o en exteirores, por lo que solicitan una mayor presencia policial en la zona