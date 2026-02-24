Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, en reparación: solo funciona el primer tramo

Redacción
24/02/2026 12:22
Escaleras de Adelaida Muro
Escaleras de Adelaida Muro
Patricia G. Fraga
Los usuarios de las escaleras mecánicas de Adelaida Muro se han encontrado con un contratiempo este martes. Y es que el primer tramo es el único que está actualmente en funcionamiento, pero no el resto.

Una valla impide el acceso al siguiente tramo, acompañada de un cartel que indica, en inglés, que no se puede acceder. Por el momento, esa parte de las escaleras se encuentra en reparación.

Se trata de unas escaleras muy utilizadas en el día a día, ya que son muchas las personas que las utilizan para acudir a sus trabajos o cualquier otra gestión en la zona. Por lo tanto, el número de afectados es elevado. 

