La directora y guionista Olga Osorio publica esta semana 'Extraña', su primera novela

Olga Osorio Quintana

La directora y guionista audiovisual Olga Osorio da ahora el salto al papel con la publicación de su primera novela. Se trata de ‘Extraña’ (AdN), que verá este 26 de febrero.

La primera incursión de Osorio en la novela aborda la historia de Bárbara, que tiene una vida normal y rutinaria hasta que una mañana cualquiera despierta con un rostro y un nombre que no es el suyo.

Mientras trata de no perder la cordura, Bárbara se enfrenta a un sistema que no hace más que marginarla y arrebatarle hasta el último vestigio de su identidad. Por el camino, intenta descubrir la verdad, desafiando todo lo que hasta el momento creía que era real. La obra pretende, también, reflexionar sobre aspectos como las apariencias y los prejuicios sobre aquellos que vemos de manera diferente por cuestiones de estatus o clase social.

Osorio da el salto a la novela después de recorrer el camino inverso, ya que la última cinta que vio la luz bajo su dirección es ‘El secreto del orfebre’, adaptación de la novela homónima de Elia Barceló. Además de directora y guionista, y de haber trabajado en medios de comunicación como El Ideal Gallego, Osorio también ha sido profesora de cine en la Escola de Imaxe e Son coruñesa durante más de veinte años.