Inés Rey defiende en el 45 aniversario de la FEMP un financiamento local "más justo y eficiente"

Inés Rey en el 45 aniversario de la FEMP Cedida

La alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Inés Rey, ha participado este martes en Jerez de la Frontera (Cádiz) en los actos conmemorativos del 45 aniversario de este órgano, donde ha reclamado una financiación local "más justa y eficiente".

Según traslada el Ayuntamiento de la ciudad herculina, en el marco de la conmemoración se desarrolló una jornada específica sobre haciendas locales.

"Destinada a generar un espacio de análisis y contraste entre responsables políticos, habilitados nacionales, personal técnico de las administraciones locales y expertos académicos, con el objetivo de abordar los principales retos financieros que afrontan las entidades locales", precisa.

En ella, la regidora ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación más equilibrado. "Las entidades locales somos la administración más próxima a la ciudadanía y la que garantiza la prestación de servicios esenciales, necesitamos una financiación más justa y suficiente que nos permita responder con eficacia a las nuevas demandas sociales", ha dicho.

Para la regidora coruñesa, esta jornada permite "poner en común experiencias y posiciones institucionales para articular propuestas realistas y compartidas, así como promover una reflexión técnica y política conjunta orientada a fortalecer el papel de los gobiernos locales en el sistema de financiación pública".