Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey defiende en el 45 aniversario de la FEMP un financiamento local "más justo y eficiente"

Redacción
24/02/2026 14:40
Inés Rey FEMP
Inés Rey en el 45 aniversario de la FEMP
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Inés Rey, ha participado este martes en Jerez de la Frontera (Cádiz) en los actos conmemorativos del 45 aniversario de este órgano, donde ha reclamado una financiación local "más justa y eficiente".

Según traslada el Ayuntamiento de la ciudad herculina, en el marco de la conmemoración se desarrolló una jornada específica sobre haciendas locales.

"Destinada a generar un espacio de análisis y contraste entre responsables políticos, habilitados nacionales, personal técnico de las administraciones locales y expertos académicos, con el objetivo de abordar los principales retos financieros que afrontan las entidades locales", precisa.

En ella, la regidora ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación más equilibrado. "Las entidades locales somos la administración más próxima a la ciudadanía y la que garantiza la prestación de servicios esenciales, necesitamos una financiación más justa y suficiente que nos permita responder con eficacia a las nuevas demandas sociales", ha dicho.

Para la regidora coruñesa, esta jornada permite "poner en común experiencias y posiciones institucionales para articular propuestas realistas y compartidas, así como promover una reflexión técnica y política conjunta orientada a fortalecer el papel de los gobiernos locales en el sistema de financiación pública".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El buque de perforación petrolífera en aguas profundas 'Noble Voyager'

El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' viaja de Langosteira a Ferrol para su reparación
Agencias
Lucía Vidal posa en la tienda de Federico Tapia donde realizará el outlet

Todo para los peques a 10, 20 y 30 euros: la tienda sadense que liquida stock en A Coruña
Noelia Díaz
Terrae Dj’s será una de las formaciones gallegas que actúe este 2026 en el Atlantic Pride

El Atlantic Pride volverá a dar protagonismo al talento emergente gallego
Redacción
Inés Rey FEMP

Inés Rey defiende en el 45 aniversario de la FEMP un financiamento local "más justo y eficiente"
Redacción