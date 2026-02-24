Los ucranianos emigrados valoran Galicia: “Nos han ayudado a disfrutar la vida”

Natalia Erchik y Anna Bilyk, en la sede de AGA-Ucraína en el centro comercial de Cuatro Caminos Quintana

La difícil situación del pueblo ucraniano desplazado se ha visto contrarrestada, en parte, por la acogida que estos han recibido en suelo gallego. Así lo explican, al menos, ciudadanas como Natalia Erchik, Anna Bilyk o Yuliia Shurhina, que destacan cómo A Coruña y sus habitantes las acogieron con los brazos abiertos: “Nos han ayudado a tranquilizarnos y a disfrutar la vida”.

Estas tres mujeres, tres historias de resiliencia y lucha, comparten su añoranza por su Ucrania natal, pero también su amor por una Galicia que han aprendido a estimar. “La guerra empezó cuando yo vivía en Kiev, y estaba embarazada de cuatro meses”, recuerda Bilyk, lo que la motivó a abandonar Ucrania en marzo de 2022. “Llegué a España el día 5 de marzo, pero primero estuve en Valencia (donde vivió de 2008 a 2018) porque allí tenía amigos y vine a Coruña en mayo”. Su hijo nació ya en Galicia.

Estos años la han ayudado a “enamorarse” de esta tierra: “Galicia me encanta y su gente también, fue genial cómo me acogieron y arroparon. Aún recuerdo cuando estaba buscando piso y no conocía la ciudad, no conocía las calles y cualquier persona a la que le preguntaba por algo me acompañaban, me preguntaban de dónde era... Es gente súper empática y acogedora”, asegura.

Empatía y memoria

Una empatía necesaria en tiempos de dificultad. “Hace falta ayuda en el tema laboral: yo, por tema de conciliación familiar, lo tengo difícil porque estoy sola con mi hijo, y es complicado, especialmente para las mujeres que han venido solas con hijos”, comenta. Por ello, piden “que se acabe por fin todo esto, que llegue la paz y el mundo” les escuche, porque “la situación en Ucrania está fatal y peor ahora con el invierno y el frío, la falta de electricidad por los bombardeos...”. “Que la gente no se olvide de que aún sigue la guerra, aunque no salga tanto en las noticias; la gente muere cada día”, denuncia.

Un testimonio similar al suyo ofrece Erchik, que llegó hace seis meses a la ciudad desde Kiev. Lo hizo con su hijo, pero su hija y su marido aún están en Kiev. “Estoy muy agradecida a España y a la gente de aquí, estoy encantada con cómo me acogieron”, reitera. “Tanto la gente como las instituciones nos apoyan mucho, cuando se enteran de que somos de Ucrania nos ayudan y tienen paciencia si no entendemos el idioma”, cuenta.

También recalca la dificultad que tienen para adaptarse al mundo laboral. “En Kiev trabajaba como profesora de Economía en la universidad, y aquí no puedo encontrar trabajo de eso porque el proceso de homologación de los diplomas es largo y costoso, así que ahora no solo tengo que aprender un nuevo idioma, sino también una profesión”, manifiesta. Y es que, pese a que ella quisiera volver para reunirse con su familia, duda de su futuro al creer que a su hijo menor le irá mejor aquí que en un país devastado por la guerra.

Por su parte, Yuliia Shurhina, conocida en el mundo deportivo de la ciudad por su grupo de marcha nórdica, se fue de Ucrania “el primer día de la guerra, casi sin pertenencias y con la idea de que sería solo por un par de días”. “Pensaba que algo así no podía ocurrir en el mundo civilizado”, lamenta.

Vivía en Odesa, a orillas del Mar Negro. Cambió sus aguas por las de A Coruña, donde vive con su familia. “Estoy muy agradecida a los amigos que nos invitaron a venir aquí, y a la gente que me rodea. Aquí una se siente realmente segura”, atestigua. “La gente es increíble, me tranquiliza y me enseña a disfrutar de la vida”, comparte.

“La vida en la emigración no es fácil, especialmente cuando es forzada, cuando dejas todo atrás y empiezas de cero”, denuncia. Con todo, esta situación le ha hecho “reconsiderar” sus valores. “Te das cuenta de que ahora lo tienes todo y en unos minutos puede que no esté: lo más valioso que tenemos es la vida”, sentencia con esperanza. La misma que deposita en que las negociaciones de paz fructifiquen pronto: “La esperanza es lo último que se pierde”.