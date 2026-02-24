El taller del sobrino nieto de Picasso para abrir “ventanitas” a los alumnos de A Coruña

Xavier, en el centro, en un momento del taller de grabado Patricia G. Fraga

Xavier (nombre artístico de Xavier Vilató, sobrino nieto de Pablo Picasso) aseguraba el pasado diciembre, cuando inauguró la exposición ‘Momentos naturais’ en el Kiosco Alfonso, que tenía una relación especial con A Coruña, la cual se ha ido refrendando con el tiempo. Estos días ha vuelto a la ciudad para participar en la Escola de Arte e Superior de Deseño (EASD) Pablo Picasso de un taller de grabado junto a “la persona con la que acostumbro a trabajar”, señala el artista en relación a Bérengére Lipreau.

Estas sesiones, que finalizarán en la jornada este miércoles y que incluyen visitas a la muestra en el Kiosco Alfonso, son una forma de enseñar a los alumnos de la escuela la importancia de la relación entre el artista y el impresor a la hora de realizar un grabado. Aunque Xavier aclara: “Soy muy poco de ponerme en la posición de profesor, pero es un poco un homenaje”, dice en relación a su bisabuelo José Ruiz y Blasco, “el abuelito Pepe”, apunta con una sonrisa. Un tributo a quien en su día dio clases en la Escuela de Bellas Artes de A Coruña.

Mientras los alumnos dan los primeros pasos de las sesiones de taller, Xavier se para un momento para explicar lo que harán. “Se trata de enseñar la relación, muy importante, que hay en el grabado, algo muy poco enseñado en España, que es la relación entre el impresor y el artista”, apunta, mientras de reojo sigue el movimiento de los alumnos de la EASD Pablo Picasso. “Es como un pasodoble –bromea– entre una persona que ve pasar muchas cosas diferentes y tiene una visión de lo que es imprimir y de la lectura de una plancha, y el artista que quiere hacer algo loco”.

Es esta “cohesión” entre ambas figuras lo que Xavier destaca como el fin último de esta relación, “es lo que hace al gran grabado, incluso en la obra de Pablo (Picasso) puedes ver que, según el taller con el que trabaja, hay una especie de estilo diferente de cada taller”.

“Una plancha en manos de un buen impresor es otra manera de trabajar y hace que todo el mundo sea cada vez más extraordinario”, afirma Xavier. “Si un gran artista trabaja con un buen impresor, son palabras mayores”.

Y esto se lo traslada a los alumnos, para los que tiene claro que la parte artística corre por su cuenta. “Cada uno hace su camino, yo no puedo ser otro artista que el que ya soy, cada uno construye su vida, su obra y su técnica”, explica. A este respecto, asegura: “Yo estoy aquí tres días, no puedo abrir muchas ventanas (sonríe y mira al mar), pero alguna ventanita sí abro y, si la gente de aquí hace lo suyo, estaré muy contento”.

Una escultura

La relación de Xavier con A Coruña se remonta a sus familiares. Y en esta nueva visita reincide en su idea de rendir un homenaje al “abuelito Pepe”, en referencia a su bisabuelo José Ruiz y Blasco, el padre de Pablo Picasso.

Y es que el artista tiene en mente disponer una escultura dedicada a la figura del exprofesor de Bellas Artes en la ciudad herculina. “Hay proyectos para el futuro, como la idea de una escultura al dicho abuelito Pepe, que enseñó aquí, y estamos con esa idea de dar una escultura a la ciudad y que pueda estar aquí”, comenta sobre una iniciativa que espera que se lleve a cabo, como parte de “un proceso” que espera “que tenga más cosas ligadas a la ciudad más adelante”.