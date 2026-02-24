El pueblo ucraniano en A Coruña toma las calles para denunciar la invasión rusa en su cuarto aniversario

Los ucranianos, esta noche en María Pita German Barreiros

Centenares de ucranianos tomaron esta tarde las calles de la ciudad para denunciar un año más la invasión de Rusia a su madre patria, que hoy llegó a su cuarto aniversario. Con su himno sonando a través de un altavoz de fondo y portando banderas de Galicia, su país y la Unión Europea, los compatriotas marcharon unidos para reivindicar el territorio soberano de su nación y cargar contra el presidente ruso, Vladimir Putin, al que acusan de romper el orden mundial establecido con su prolongada e injustificada guerra.

Galería Las fotos de la Manifestación en A Coruña de cientos de personas en apoyo a Ucrania Ver más imágenes

Una gran protesta, convocada por la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína), que se suma a las cientos de manifestaciones que la comunidad ucraniana ha celebrado en suelo herculino desde el estallido de las hostilidades. Partieron así desde el Obelisco, portando banderas y pancartas con mensajes dirigidos a los socios europeos y al pueblo gallego (la más grande rezaba “Gracias A Coruña”), y se encaminaron por la calle Real hacia la plaza de María Pita.

Los ucranianos emigrados valoran Galicia: “Nos han ayudado a disfrutar la vida” Más información

Durante el transcurso de la marcha pacífica se cantaron consignas como “Rusia, fascista, estado terrorista”, “Europa, se siente, Ucrania es valiente” o “Hoy Ucrania, mañana Europa”. Al llegar a María Pita, la comitiva se detuvo frente al Ayuntamiento, donde Óscar Madarro, vicepresidente de AGA-Ucraína, pronunció un discurso. “209 semanas de loita (las mismas que lleva en pie el conflicto), 209 concentracións para apoiar a Ucraína”, empezó, para denunciar una “invasión inxustificada que comenzou fai 1.462 días”. “Un xenocidio en Europa que debe rematar”, exclamó.

El discurso

Así, Madarro pronto exigió responsabilidades para el bando ruso, personificado en un Putin y en unos generales rusos que, dijo, deberían “capitular” y entregarse ante la Corte Penal Internacional. “Ucraína, o seu goberno lexítimo e as súas forzas armadas merecen e teñen o noso apoio”, prosiguió.

Asimismo, dirigió un mensaje a todos los países del mundo, pero especialmente a los socios europeos y de la Unión Europea de Ucrania. Así, los conminó a seguir contribuyendo “económica, humanitaria, enerxética e militarmente, sen fisuras, a Ucrania”, con el fin de terminar al fin con una guerra que “só pode ter un final xusto”: “Que Ucrania venza e recupere todo o seu territorio, e que os catorce millóns de desplazados (234.000 en España, 4.000 en Galicia y alrededor de 1.000 en A Coruña) poidan volver ao seu país”. Lo contrario, expuso, apoyar al invasor, supondría “establecer a fin da orde mundial coñecida, na que un acto así pode quedar impune”.

Ante decenas de familias ucranianas desplazadas, con sus hijos –algunos ya nacidos en Galicia–, el vicepresidente de AGA-Ucraína también valoró el apoyo que la comunidad gallega y coruñesa han trasladado a los refugiados. “Gracias a todos os galegos e coruñeses que non miran equidistantes e se posicionan”, lanzó. Finalmente, tuvo palabras también hacia la propia comunidad ucraniana, desplazados que han rehecho su vida lejos de su país de origen: “Grazas tamén e sobre todo a vós, aos ucraínos que tanto están a sufrir e veñen a apoiar incondicionalmente ao seu país”.