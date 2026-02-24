Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El peluche más deseado también se puede comprar en A Coruña: descubre dónde adquirir el inseparable amigo de Punch

Esther Durán
24/02/2026 16:15
Punch juega con su inseparable peluche
Punch juega con su inseparable peluche
EP
Seguro que en los últimos días han escuchado hablar de él o lo han visto en televisión. La imagen del mono Punch se ha hecho viral en los últimos días. Se trata de un macaco de siete meses de edad que, después de ser abandonado por su madre y de ser rechazado por otros animales, se aferró a un peluche de orangután en el zoológico de la localidad japonesa de Ichikawa. 

De hecho, sus cuidadores le entregaron el peluche precisamente con el objetivo de que Punch pudiese encontrar en él la compañía que no tenía por parte de sus compañeros. Y ahora, ese peluche se ha convertido en uno de los productos más demandados en el mundo en los últimos días.

Se trata de un peluche comercializado por Ikea, el 'Djungelskog', que ha agotado existencias en numerosas tiendas de la compañía sueca desde que la imagen de Punch se hizo viral. Por lo tanto, en A Coruña existe la posibilidad de adquirirlo en la tienda de Ikea, ubicado en el complejo del centro comercial Marineda City.

El precio de vente es de 16,99 euros en todas las tiendas en las que sigue disponible. 

