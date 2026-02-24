Mi cuenta

A Coruña

El Muncyt de A Coruña inaugura el día 26 una exposición sobre Humboldt y el trabajo del naturalista en la costa gallega

Redacción
24/02/2026 12:45
Muncyt
Muncyt
El investigador ad honorem del Instituto de Historia del CSIC (IH-CSIC), Miguel Ángel Puig-Samper, inaugura como comisario la exposición 'Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza' en el Muncyt de A Coruña el próximo 26 de febrero.

Según informa la organización, la muestra exhibe el trabajo realizado por el naturalista en la costa gallega y recoge los aparatos que utilizó para efectuar sus observaciones y mediciones y que "le permitieron sentar las bases de la ecología y la geografía moderna".

Toma como punto de partida la estancia que, en junio de 1799, realizó en A Coruña el joven Alexander von Humboldt junto con su compañero Aimé Bonpland. "Desde la ciudad gallega, ambos zarparon a bordo de la fragata española Pizarro con destino a América del Sur y Central con un gran objetivo: llevar a cabo la más completa exploración científica del continente americano efectuada hasta el momento", expone.

Así, para reproducir ese histórico momento, la instalación recrea el interior de la embarcación. Presenta los resultados científicos a través de los aparatos que Humboldt utilizó y ofrece paneles interactivos que ayudarán a los visitantes a entender el funcionamiento de los instrumentos. También incluye las ilustraciones y dibujos con los que el naturalista alemán plasmaba sus descubrimientos.

El Muncyt de A Coruña inaugura el día 26 una exposición sobre Humboldt y el trabajo del naturalista en la costa gallega
