El laboratorio del Chuac es el primero de España en tener un área de bacteriología 100% automatizada

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, subrayó este martes las mejoras que supone la robotización del laboratorio de microbiología del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), gracias a una inversión de 5,3 millones de euros que permite optimizar el procesado de más de 50.000 muestras cada mes.

Acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el gerente del área sanitaria de A Coruña, Luis Verde, Caamaño visitó este martes el laboratorio del Chuac, que cuenta con un equipo de 14 facultativos, 43 técnicos y cinco residentes.

El conselleiro de Sanidade resaltó en su visita que la robotización supone mejoras en el aislamiento, en la incubación y en el proceso de análisis de las muestras, lo que convierte al hospital coruñés en el “primero de España” con un área de bacteriología totalmente automatizada. Esto permite, incidió, ganar agilidad y seguridad en el procesado de las muestras, así como en el análisis genético orientado a tratamientos cada vez más personalizados.

El conselleiro de Sanidade mencionó los dos retos que afrontaba este proyecto. Por una parte, alcanzar el diagnóstico microbiológico ultrarrápido de patologías infecciosas con plataformas diagnósticas automatizadas y con el apoyo de técnicas de inteligencia artificial. Esto contribuye a generar sistemas de amplio espectro capaces de detectar muchos más patógenos.

Y otro de los retos es el estudio del microbioma y su posible relación con determinadas patologías y tratamientos, combinando condiciones de cultivo no convencionales, técnicas de metagenómica y metabolómica, así como la automatización integral de los procesos.

Red nacional de enfermedades infecciosas

Gómez Caamaño también puso de relevancia que el Chuac es el único hospital gallego integrado en el Centro de investigación biomédica en rede (CIBER) de enfermedades infecciosas del Instituto de Saúde Carlos III.

La adquisición de nuevo equipamiento para el Chuac permite así mejorar el procesamiento de las muestras, hacer varias detecciones con una única prueba y reducir los errores por contaminación manual.