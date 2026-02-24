El Iona, uno de los trasatlánticos más grandes del mundo, visita A Coruña

El puerto de A Coruña acoge hoy la escala del crucero Iona, que partirá a las 17:00 horas tras una jornada en la que el tiempo será relativamente suave y agradable para los visitantes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas en A Coruña se moverán alrededor de los 17 °C de máxima y 12 °C de mínima durante el día, con cielos muy nubosos por la mañana y tarde, aunque sin precipitaciones generalizadas significativas. El viento soplará principalmente del sur, lo que mantiene una sensación templada para finales de febrero.

El buque, con 6.264 pasajeros a bordo, atracó en el muelle de Trasatlánticos, permitiendo a quienes visitan la ciudad aprovechar el día para recorrer el centro histórico, pasear por la marina coruñesa o descubrir otros rincones emblemáticos de la ciudad.

El Iona zarpará de nuevo por la tarde, poniendo fin a una visita que, con la climatología de hoy, promete ser placentera para muchos de sus pasajeros.