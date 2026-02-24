Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

El compositor coruñés Teo Montero Rey gana el premio internacional de composición Portus Apostoli

Redacción
24/02/2026 16:25
El compositor coruñés Teo Montero Rey
Rodrigo Solano
El jurado de la cuarta edición del premio internacional Portus Apostoli de composición, enmarcado en el Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, decidió reconocer al coruñés Teo Montero Rey, por su obra ‘Alén do azul’.

El galardón tiene una dotación económica de 4.000 euros, así como el estreno absoluto de la obra durante la 13 edición del Noia Harp Fest, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto.

El jurado, compuesto por Fernando Buide, Fernando Briones, Celine Landelle y Alba Barreiro, destaca la obra ganadora de Montero Rey “pola súa escritura orquestral, moi sólida e orgánica, con texturas interesantes e contrastes instrumentais”, y también añaden que “a parte de arpa é moi variada e utiliza técnicamente moi ben o instrumento, cunha boa narrativa”.

El ganador

Montero Rey es compositor y pianista. Estudió en el CMUS de Culleredo y en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Toner de Asturias. 

No es el primer premio que obtiene, ya que en el pasado ganó el I Concurso Intercentros Melómano de Composición de la Fundación SGAE, la cuarta edición del Concurso Internacional de Composición Coral Xogos Tonais, el concurso de composición coral EVG o el concurso Consmupa de composición.

