El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' viaja de Langosteira a Ferrol para su reparación
Una vez terminados los trabajos, debería regresar a la dársena de A Coruña.
El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' inició en la mañana de este martes la maniobra de entrada en la ría de Ferrol para ser sometido durante tres semanas a trabajos de reparación en el astillero de Navantia.
El navío, de 228 metros de eslora y capaz de perforar pozos a más de doce kilómetros de profundidad, partió del puerto exterior de A Coruña hasta el astillero de Navantia con ayuda de cuatro remolcadores de los puertos de A Coruña y Ferrol.
En Navantia será sometido a labores de mantenimiento, incluido el mecanizado del alojamiento de sus hélices de propulsión, y una vez terminados los trabajos, debería regresar a la dársena de A Coruña, donde está previsto el montaje de los propulsores y otras mejoras antes de reanudar la navegación.