El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' viaja de Langosteira a Ferrol para su reparación

Una vez terminados los trabajos, debería regresar a la dársena de A Coruña.

Agencias
24/02/2026 15:54
El buque de perforación petrolífera en aguas profundas 'Noble Voyager'
El buque de perforación petrolífera en aguas profundas 'Noble Voyager'
EFE Cabalar
El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' inició en la mañana de este martes la maniobra de entrada en la ría de Ferrol para ser sometido durante tres semanas a trabajos de reparación en el astillero de Navantia.

El navío, de 228 metros de eslora y capaz de perforar pozos a más de doce kilómetros de profundidad, partió del puerto exterior de A Coruña hasta el astillero de Navantia con ayuda de cuatro remolcadores de los puertos de A Coruña y Ferrol.

El ‘Noble Voyager’, atracado en Langosteira

Un traslado de altura entre Langosteira y Ferrol: cuatro remolcadores, tres horas y 25 kilómetros para el ‘Noble Voyager’

Más información

En Navantia será sometido a labores de mantenimiento, incluido el mecanizado del alojamiento de sus hélices de propulsión, y una vez terminados los trabajos, debería regresar a la dársena de A Coruña, donde está previsto el montaje de los propulsores y otras mejoras antes de reanudar la navegación.

