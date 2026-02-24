El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' viaja de Langosteira a Ferrol para su reparación

El buque de perforación petrolífera en aguas profundas 'Noble Voyager' EFE Cabalar

El buque de perforación submarina 'Noble Voyager' inició en la mañana de este martes la maniobra de entrada en la ría de Ferrol para ser sometido durante tres semanas a trabajos de reparación en el astillero de Navantia.

El navío, de 228 metros de eslora y capaz de perforar pozos a más de doce kilómetros de profundidad, partió del puerto exterior de A Coruña hasta el astillero de Navantia con ayuda de cuatro remolcadores de los puertos de A Coruña y Ferrol.

En Navantia será sometido a labores de mantenimiento, incluido el mecanizado del alojamiento de sus hélices de propulsión, y una vez terminados los trabajos, debería regresar a la dársena de A Coruña, donde está previsto el montaje de los propulsores y otras mejoras antes de reanudar la navegación.