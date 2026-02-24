Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un restaurante de A Coruña se ve obligado a cerrar solo tres meses después de su apertura

La propiedad admite irregularidades con la licencia y lo achaca a un “engaño” del arrendador

Guillermo Parga
24/02/2026 20:19
Una persona pasa por delante del local cerrado de Klk Parce
Carlota Blanco
El restaurante que estaba llamado a convertirse en la gran embajada de la comida colombiana y dominicana en A Coruña se ha convertido en una efímera aventura, prácticamente con tiempos más propios de una de esas llamadas tiendas pop up (efímeras) que de una apuesta empresarial. El Ayuntamiento comunicó el pasado 13 de enero una orden de cese de actividad, debido a irregularidades detectadas por la concejalía de Urbanismo. Por lo tanto, entre el 18 de octubre de 2025 y el 13 de enero de 2026 apenas se contabilizan tres meses de servicio de cara al público.

Leslie, Mónica, Camilo y Lili, el staff de Klk Parce , muestran un ceviche colombiano y un mofongo dominicano

La nueva 'embajada' de la República Dominicana y Colombia en A Coruña

Situado en el número 282 de la ronda de Outeiro, Klk Parce tardó más en abrir de lo que ejerció finalmente como restaurante físico. La idea se remonta a meses atrás, cuando el éxito de la propiedad a la hora de vender comida a través de las redes sociales llevó a la decisión de montar un espacio a pie de calle en el que poder sentarse y disfrutar de una fusión de la gastronomía dominicana y colombiana. Entre junio y octubre, cuatro meses, se acondicionó un espacio que, según los emprendedores, acabó por ser un “engaño” desde el principio. “Lamentablemente, este local tenía muchos problemas administrativos que intentamos solucionar, pero no se pudo”, lamentan. “Cuando nos ven jóvenes, mucha gente intenta sacar ventaja de eso y termina pasándonos lo que nos pasó”, añaden.

Propiedad

Lejos de mostrar una postura crítica con el Ayuntamiento, Camilo y Lili, la pareja que ha visto frenado su carrera empresarial, tienen claro que el proyecto nació hipotecado desde el comienzo. “El dueño nos convenció de que se podía hacer contrato con un llamado alquiler de negocio, pero cuando investigamos no nos quedó tan claro. Preguntamos si teníamos que ir a Urbanismo, y nos dijo que no”, aseveran. “El 13 de enero nos llegó una orden de cese y, hasta que no resolviéramos el problema, no podíamos volver abrir. Sin embargo, resulta que el cambio de licencia a nuestro nombre se complicó más y estamos perdiendo tiempo y dinero en cosas que no nos podemos permitir”, prosiguen.

El Rincón Esperanza, en la calle Costa Rica

El Ayuntamiento de A Coruña cierra tres bares en un solo día

Finalmente, el proyecto de Klk Parce apenas ha durado un trimestre, y el inmenso cartel a pie de calle se ha quedado de testigo de una aventura breve, que incluye un cartel de despedida en su fachada principal. “No ha sido una despedida fácil, porque este lugar se llenó de vuestros abrazos, vuestras risas y apoyos desde el primer día. Gracias por cada visita, cada palabra bonita y cada plato compartido”, reza el comunicado, que anticipa un retorno. “Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Ya estamos trabajando para volver a vernos en un nuevo local, con la misma esencia, sabor e ilusión”, finaliza.

