El Atlantic Pride volverá a dar protagonismo al talento emergente gallego

Terrae Dj’s será una de las formaciones gallegas que actúe este 2026 en el Atlantic Pride Cedida

El Atlantic Pride, que se celebrará del 5 al 12 de julio en varios espacios de la ciudad, volverá a dar este año protagonismo al talento emergente de la comunidad. El Orgullo do Norte contará así con bandas y artistas como arde, Jonydasvie, Montedapena, raze y Terrae Dj’s para su séptima edición.

Otro festival confirma su vuelta en verano: el Atlantic Pride se celebrará en julio de 2026 Más información

Esta selección de grupos abarcará estilos diversos como la electrónica, el pop, el punk, el power pop o los sonidos de raíz. Además, algunos de estos proyectos cuentan con importantes proyecciones audiovisuales, actuaciones de danza o performances artísticas.

Esta representación del talento emergente gallego se suma a nombres consagrados ya confirmados para esta séptima edición del Atlantic Pride, como Whigfield, Choriza May o Miriam Rodríguez, aunque desde la organización del evento señalan que próximamente se sumarán nuevas confirmaciones al cartel.

El Atlantic Pride de 2026 cantará el 'Saturday night' de Whigfield Más información

Séptima edición

El evento, que en 2025 reunió a más de 45.000 asistentes, anunció hace unos días que este 2026 también celebrará su certamen literario de literatura Lgtbiq+.

El festival, gratuito, acostumbra a tomar espacios abiertos de la ciudad como los jardines de Méndez Núñez o la plaza de Pontevedra, donde despliega habitualmente gran parte de sus propuestas musicales.

En ediciones pasadas pasaron por este festival nombres como La Casa Azul, Soleá Morente, Chanel, Soraya, Nancys Rubias, Vengaboys, De Ninghures, David Civera, Edurne, Judieline, Melody, Las Ketchup, OBK, Amistades Peligrosas o Luna Ki, entre muchos otros.