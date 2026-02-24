La crisis de controladores aéreos en A Coruña también afecta a los trasplantes

Torre de control en Alvedro Germán Barreiros

La crisis de controladores aéreos en Alvedro sigue a la espera de las reuniones que tanto la Xunta como el Ayuntamiento y los grupos de la oposición se comprometieron a mantener con AENA. Y ahora, el sector aeroportuario denuncia una situación que ya se ha producido con anterioridad: la falta de personal controlador que compromete la capacidad de mantener el servicio nocturno. Esto es, para el sindicato de controladores, “especialmente crítico” para garantizar operaciones sensibles como vuelos sanitarios o de trasplantes.

Así, en la noche del domingo a ayer, lunes, tal y como denunciaron los propios controladores aéreos, la infraestructura volvió a estar cerrada debido a la reducción de plantilla de Saerco, lo que afecta a servicios críticos como los vuelos de trasplantes.

“Situacións semellantes xa se produciron con anterioridade e, de feito, foron un dos detonantes da crise operativa que se viviu no aeroporto de A Coruña. A falta de persoal controlador está comprometendo a capacidade de manter o servizo nocturno, sendo especialmente crítico para garantir operacións sensibles como voos sanitarios ou de transplantes”, señala Susana Romero, controladora y portavoz de USCA, el sindicato mayoritario.

El aspecto más grave, explica, “non é só a redución efectiva do servizo, senón que Saerco non estaba comunicando estas incidencias a AENA, a pesar de tratarse dunha notificación obrigatoria. A raíz das denuncias agora fano público cada vez que ocorre”. Todo esto genera una preocupante “falta de trazabilidade operativa, na que o que non se comunica, simplemente non existe a efectos de supervisión”. La falta de personal de Saerco, la empresa que gestiona la torre de control de Alvedro, privatizada, “é estrutural e xeneralizada, con impacto xa constatado en distintos centros: A Coruña o risco para a continuidade do servizo nocturno, e mesmo ter que pechar nalgún momento Vigo , a imposibilidade de continuar probas da torre de control remota”, comenta Romero.

Fuentes del área sanitaria sostienen que el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, al tener helipuerto, tiene cubiertos los traslados urgentes. No obstante, si por ejemplo el Helimer recoge a una persona en el mar, esta sí tiene que ser trasladada al aeropuerto.