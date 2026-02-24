Mi cuenta

A Coruña

La crisis de controladores aéreos en A Coruña también afecta a los trasplantes

La reducción de plantilla compromete la capacidad de mantener el servicio nocturno

Lara Fernández
Lara Fernández
24/02/2026 04:08
Torre de control en Alvedro
Torre de control en Alvedro
Germán Barreiros
La crisis de controladores aéreos en Alvedro sigue a la espera de las reuniones que tanto la Xunta como el Ayuntamiento y los grupos de la oposición se comprometieron a mantener con AENA. Y ahora, el sector aeroportuario denuncia una situación que ya se ha producido con anterioridad: la falta de personal controlador que compromete la capacidad de mantener el servicio nocturno. Esto es, para el sindicato de controladores, “especialmente crítico” para garantizar operaciones sensibles como vuelos sanitarios o de trasplantes.

Así, en la noche del domingo a ayer, lunes, tal y como denunciaron los propios controladores aéreos, la infraestructura volvió a estar cerrada debido a la reducción de plantilla de Saerco, lo que afecta a servicios críticos como los vuelos de trasplantes.

“Situacións semellantes xa se produciron con anterioridade e, de feito, foron un dos detonantes da crise operativa que se viviu no aeroporto de A Coruña. A falta de persoal controlador está comprometendo a capacidade de manter o servizo nocturno, sendo especialmente crítico para garantir operacións sensibles como voos sanitarios ou de transplantes”, señala Susana Romero, controladora y portavoz de USCA, el sindicato mayoritario.

El aspecto más grave, explica, “non é só a redución efectiva do servizo, senón que Saerco non estaba comunicando estas incidencias a AENA, a pesar de tratarse dunha notificación obrigatoria. A raíz das denuncias agora fano público cada vez que ocorre”. Todo esto genera una preocupante “falta de trazabilidade operativa, na que o que non se comunica, simplemente non existe a efectos de supervisión”. La falta de personal de Saerco, la empresa que gestiona la torre de control de Alvedro, privatizada, “é estrutural e xeneralizada, con impacto xa constatado en distintos centros: A Coruña o risco para a continuidade do servizo nocturno, e mesmo ter que pechar nalgún momento Vigo , a imposibilidade de continuar probas da torre de control remota”, comenta Romero.

Fuentes del área sanitaria sostienen que el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, al tener helipuerto, tiene cubiertos los traslados urgentes. No obstante, si por ejemplo el Helimer recoge a una persona en el mar, esta sí tiene que ser trasladada al aeropuerto.

El sector califica como “una vergüenza” la falta de obras previstas en la terminal de Alvedro, inaugurada en 1995

