AGA-Ucraína asiste a tres compatriotas cada día en sus oficinas de A Coruña

La comunidad ucraniana en A Coruña, durante una concentración reciente Germán Barreiros

A Coruña celebrará este martes una nueva manifestación para recordar al mundo la situación que vive Ucrania en el cuarto aniversario del comienzo de su guerra con Moscú. Continúa así la urbe con una tradición de apoyo férreo a la nación comandada por Volodimir Zelenski, pues según comentan los responsables de la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína), ninguna otra ciudad de España ha tenido como A Coruña manifestaciones todas las semanas como las que la propia AGA-Ucraína ha organizado cada sábado en defensa del colectivo ucraniano y sus derechos. Una organización, además, que atiende cada día a tres compatriotas ucranianos para prestarles apoyo en su nueva vida en Galicia.

Son, en total desde febrero de 2022, más de 200 protestas, en diferentes puntos de la urbe, en que ucranianos emigrados y coruñeses han protestado contra el terror y la invasión a gran escala de Rusia. Incluyendo, claro, protestas grandes como las que cada año ha habido en fechas señaladas como el propio 24 de febrero o el Día de la Independencia de Ucrania, que se celebra el 24 de agosto.

Todo ello en apoyo a la situación de un pueblo que ha sufrido un calvario constante en los últimos cuatro años. “El trabajo de la asociación ha ido evolucionando desde 2022. El primer y el segundo año estuvo más enfocado a cubrir sobre todo la emergencia humanitaria, con el envío de ayudas y el proceso de acogida de los primeros ucranianos que se montaron en los autobuses y vinieron para aquí”, explica Marta Navarro, una de las responsables de AGA-Ucraína.

En Galicia viven miles de personas ucranianas (en torno a 4.000 según los últimos datos disponibles del INE, unos 1.000 en A Coruña) que han huido de esa realidad y que siguen pendientes, cada día, de sus seres queridos en Ucrania, denuncia la asociación.

Programas de apoyo

Un organismo que ayuda en procesos administrativos y logísticos a sus socios, un total de 662 en la actualidad, si bien el número va variando conforme los emigrados ucranianos regresan a su país o se mudan a otras partes de España o el mundo. No todos los ucranianos que llegan a A Coruña o Galicia se unen a lo asociación, pero desde octubre de 2024 se inscribieron unas 400 personas en AGA-Ucraína.

Su labor, por tanto, ha ido transformándose con los años, apunta Navarro: “Entre 2024 y 2025 tuvimos ya otras opciones, como un programa de atención psicológica aquí en Galicia. También tenemos programas de clases de español, y trabajamos con las instituciones públicas para tener fondos y poder seguir trabajando y hacer envíos a Ucrania”. “Este año, nos estamos presentando también a iniciativas pensadas en el enfoque laboral –comenta– porque el proceso con el idioma ha sido lento y es lo que más necesitan”.

Búsqueda de empleo

“Hay que entender que muchos de ellos están en un limbo, no saben si se van a quedar cuando vienen, y hay otros que siguen llegando, con lo que no habido una inmersión lingüística al 100%”, manifiesta. “Ahora la gente que lleva varios años aquí, sobre todo las madres con sus hijos, ya valoran quedarse definitivamente, así que hay que solventar esa situación laboral para que puedan afrontar sus facturas y alquileres como cualquiera”, cuenta.

Atienden de media a tres personas al día en su oficina, situada en la primera planta del centro comercial de Cuatro Caminos. “La mayoría de los que vienen a la oficina están por A Coruña y alrededores, otros en Galicia llaman por teléfono, pero incluso atendemos a gente que vive en otras comunidades”, apuntan desde el organismo.

La marcha pacífica de esta tarde servirá para visibilizar esta situación, pero también para demandar el fin del conflicto: “Parece que las cosas lejanas no nos afectan, pero todo tiene un efecto mariposa y lo que sucede allí nos repercute a nosotros”. “Lo que sucede en todo el mundo importa, y esta marcha no deja de ser también en solidaridad con todos los pueblos oprimidos. Que la ciudadanía no olvide que esto aún sucede”, sentencia Navarro. La marcha partirá a las 19.30 horas desde el Obelisco y llegará hasta la plaza de María Pita, donde tendrá lugar un acto conmemorativo.