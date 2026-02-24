Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Pasarela provisional entre estaciones
A Coruña

A Coruña estrena la pasarela provisional entre estaciones

Redacción
24/02/2026 10:50

Desde hace unas horas, ya está abierta al tránsito peatonal la nueva pasarela peatonal que conecta la estación de tren y la estación de autobuses sobre la avenida de Alfonso Molina, una infraestructura clave para mantener la movilidad de los viandantes mientras se renueva la pasarela original. 

La estructura, instalada tras varias semanas de trabajos previos, permite cruzar de forma segura la avenida  a la altura de las dos estaciones, facilitando el acceso diario de los peatones y viajeros a ambos lados de la vía. Este martes, 24 de febrero, es el primer día completo que estará abierta.

La apertura de la estructura provisional llega después de varias semanas de trabajos, que incluyeron la construcción de las cimentaciones a un lado y al otro de la avenida —en el borde de la calle Caballeros y en el colindante a la gasolinera—, pruebas de carga, la colocación del centro de la pasarela y, ya días atrás, la instalación de las cuestas laterales.

Tal y como se informó meses atrás, la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina necesita de actuaciones en materia de saneamiento y pulido, dada la exposición permanente de la estructura a las inclemencias meteorológicas —con la consiguiente erosión de los materiales— y también por el desgaste derivado de su uso diario.

