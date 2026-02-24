Coches abandonados Archivo

El Ideal Gallego se hacía eco hace 25 años de que la ciudad sería la primera de Galicia en eliminar de sus calles los coches abandonados con la contratación de una gestora de residuos sólidos urbanos. Asimismo, en 1976, el lucense Gonzalo Pérez Rielo exponía una antología de su obra pictórica en una sala del Palacio de María Pita. El diario destacaba el 24 de febrero de 1951 el ingreso en prisión de un vecino de la parroquia cambresa de Andeiro tras haber cercenado el dedo de una mano a otro tras una riña por unos terrenos. Y, hace un siglo, el reciente descubrimiento de la tumba del faraón egipcio Tutankamón era motivo de una conferencia en la que se dieron cita gran parte de las personalidades coruñesas.

Hace 25 años | A Coruña eliminará los vehículos abandonados

A Coruña será el primer municipio gallego en eliminar de sus calles los coches abandonados al contratar los servicios de una gestora de residuos sólidos urbanos. La Ley de Residuos Sólidos Urbanos establece que los ayuntamientos deben hacerse cargo de sus basuras y los coches abandonados en las vías públicas forman parte del paquete.

El Ayuntamiento ha decidido poner en práctica una idea que baraja desde hace años: el depósito de la grúa municipal no puede almacenar más toneladas de chatarra en sus instalaciones. “Es la mejor solución. El Ayuntamiento no perderá más tiempo ni dinero convocando subastas que en ocasiones quedan desiertas y acabaremos de una vez por todas con el problema de estos coches”, explica José Nogueira, concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana. El gobierno local está a punto de convocar un concurso para adjudicar al mejor postor este servicio.

Sábado, 24 de febrero de 2001 Archivo

Hace 50 años | Exposición de pintura de Gonzalo Pérez Rielo

Es jefe de sección en una fábrica de reactancias para neones y no ha tenido nadie que le enseñara a pintar, pero él pinta y utiliza su habilidad como pluriempleo. Gonzalo Pérez Rielo es de Lugo, tiene el enorme mérito de haber buscado algo más que la simple y prosaica realidad de todos los días. Llevaba algo dentro y trató de hacerlo aflorar. Expone en la Sala del Ayuntamiento.

Continúan desarrollándose partidos correspondientes a la Olimpia Popular Aguia. El sábado se celebró la tercera jornada en los locales de la Casa del Mar. Inicialmente se enfrentaron los conjuntos del PP’S y el Zarzaparrilla. Venció el primero por 113-26, resultado que no merece mayores comentarios. Seguidamente, lo hicieron el Júpiter y los Halcones. Este partido se presumía muy disputado, ya que estos dos conjuntos encabezaban la clasificación. (...) Cabe destacar la gran preparación y deportividad de que hicieron gala todos los componentes.

Martes, 24 de febrero de 1976 Archivo

Hace 75 años | La parroquia de San Nicolás gana el Jubileo

Según el orden previamente señalado, mañana, domingo tercero de Cuaresma tendrá su procesión penitencial la parroquia de San Nicolás. Se reunirán los fieles en el templo parroquial y recorrerán y visitarán, además, las iglesias de San Jorge, Capuchinas y San Andrés. (...) En lo sucesivo, cuantas personas deseen ganar el jubileo han de visitar tan solo los cuatro templos citados.

En Andeiro (Cambre) riñeron por cuestiones del arreglo de un camino Jesús Díaz Cacheiro y José Torreiro Martínez, y en el curso de la discusión aquel agredió con una hoz a Torreiro, seccionándole el dedo índice de la mano derecha y ocasionándole heridas en los dedos restantes de la misma mano. Díaz Cacheiro fue detenido por la Guardia Civil de Cambre y después de prestar declaración ante el juez de instrucción de guardia ingresó en la cárcel.

Sábado, 24 de febrero de 1951 Archivo

Hace 100 años | Conferencia sobre egiptología en Artesanos

Anoche, en el salón de fiestas de la Reunión de Artesanos se celebró la primera conferencia sobre egiptología, a cargo del distinguido profesor de la Universidad de Santiago, el cultísimo sacerdote don Juan Pérez Millán.

Desarrolló su tema con arreglo al programa siguiente: “La tumba de Tutankhamon. -Evolución de Egipto. -La Geografía, la Historia, el Arte. -Religión y ritos funerarios. -El Valle de los Reyes y los hipogeos del gran imperio tebano. -Las excavaciones: hallazgo de la tumba de Tutankhamon”.

El local presentaba un brillantísimo aspecto, estando completamente lleno de una distinguida concurrencia, entre las que figuraban numerosas damas y señoritas, ocupando un lugar preferente el señor capitán general, gobernador militar, alcalde, representantes de centros docentes y otras entidades.