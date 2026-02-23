Un Súper Jueves distinto en Coruña The Style Outlets: ofertas y un rally

Interior de Coruña The Style Outlets

Coruña The Style Outlets celebra su segundo Súper Jueves del año este 26 de febrero. Esta acción incluye promociones adicionales en numerosas marcas de moda, deporte, calzado y complementos, contando ya con la nueva colección de temporada. Pero esta segunda cita del 2026 llega, además, en un contexto especialmente atractivo para el público, ya que coincide con el 30º Rally de A Coruña, que se celebrará del 26 al 28 de febrero y que este año dará un salto internacional al incorporarse al Tour European Rally (TER) y al TER Historic, abriendo el calendario europeo en 2026.

Como parte de la colaboración con el 30º Rally de A Coruña, el centro comercial acogerá en sus instalaciones los días 26, 27 y 28 de febrero el parque de trabajo de la prueba. Durante estas jornadas, los aficionados podrán ver de cerca los vehículos y el trabajo de los equipos.

Además, el viernes 27, de 16.00 a 16.30 horas, el público tendrá la oportunidad de conocer a los pilotos en persona y llevarse su autógrafo, en un encuentro pensado para acercar la emoción del rallye a todos los visitantes.