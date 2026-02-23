Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un Súper Jueves distinto en Coruña The Style Outlets: ofertas y un rally

Redacción
23/02/2026 13:37
Interior de Coruña The Style Outlets
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Coruña The Style Outlets celebra su segundo Súper Jueves del año este 26 de febrero. Esta acción incluye promociones adicionales en numerosas marcas de moda, deporte, calzado y complementos, contando ya con la nueva colección de temporada. Pero esta segunda cita del 2026 llega, además, en un contexto especialmente atractivo para el público, ya que coincide con el 30º Rally de A Coruña, que se celebrará del 26 al 28 de febrero y que este año dará un salto internacional al incorporarse al Tour European Rally (TER) y al TER Historic, abriendo el calendario europeo en 2026. 

Coruña The Style Outlets celebra esta semana su primer Súper Jueves de 2026

Más información

Como parte de la colaboración con el 30º Rally de A Coruña, el centro comercial acogerá en sus instalaciones los días 26, 27 y 28 de febrero el parque de trabajo de la prueba. Durante estas jornadas, los aficionados podrán ver de cerca los vehículos y el trabajo de los equipos. 

Además, el viernes 27, de 16.00 a 16.30 horas, el público tendrá la oportunidad de conocer a los pilotos en persona y llevarse su autógrafo, en un encuentro pensado para acercar la emoción del rallye a todos los visitantes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Un herido en un accidente en Oza-Cesuras tras quedar atrapado en su furgón frigorífico
EP
Violencia México

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho
EFE
Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña

El BNG propone que el Ayuntamiento de A Coruña pida la cesión de la casa en la que vivió Rosalía de Castro
Redacción
Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas

La Xunta lleva a la Justicia la negativa del Gobierno a informarle del proceso europeo por la prórroga de la AP-9
EP