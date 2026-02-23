Trabajadores del Programa Lecer se encierran en María Pita en busca de una solución a su situación laboral

Imagen de archivo de una concentración de los trabajadores del Programa Lecer Javier Alborés

Cerca de veinte trabajadores del Programa Lecer se encerraron este lunes en el Palacio Municipal de María Pita para reclamar el inicio de las actividades y una solución a su situación laboral. No es la primera movilización que llevan a cabo. Ya el pasado 12 de febrero, antes de la celebración del pleno municipal, se concentraron en la plaza de María Pita para denunciar impagos por parte de la empresa concesionaria, Serviplus, desde hace meses y exigir que el Ayuntamiento ofrezca una solución.

De hecho, en ese 12 de febrero, su reivindicación fue muy sonada, ya que llevaron a cabo una cacerolada. Así, muchas personas conocieron su situación, que días después todavía no se ha resuelto.

Las actividades del Programa Lecer debían haberse retomado este mes, pero la empresa concesionaria no reanudó el programa y, además, no ha abonado el salario que debe a la plantilla afectada. El Ayuntamiento asumió los pagos, pero no saben cuándo se retomarán los talleres.