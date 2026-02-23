Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Trabajadores del Programa Lecer se encierran en María Pita en busca de una solución a su situación laboral

Redacción
23/02/2026 20:33
Más de cien personas desafiaron a la lluvia para exigir la vuelta de la actividad cultural
Imagen de archivo de una concentración de los trabajadores del Programa Lecer
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Cerca de veinte trabajadores del Programa Lecer se encerraron este lunes en el Palacio Municipal de María Pita para reclamar el inicio de las actividades y una solución a su situación laboral. No es la primera movilización que llevan a cabo. Ya el pasado 12 de febrero, antes de la celebración del pleno municipal, se concentraron en la plaza de María Pita para denunciar impagos por parte de la empresa concesionaria, Serviplus, desde hace meses y exigir que el Ayuntamiento ofrezca una solución. 

De hecho, en ese 12 de febrero, su reivindicación fue muy sonada, ya que llevaron a cabo una cacerolada. Así, muchas personas conocieron su situación, que días después todavía no se ha resuelto. 

Lecer protesta 12 febrero 2026

Cacerolada de los empleados del programa Lecer en María Pita: "Inés, Inés, Inés... a ver si arreglas esto de una vez"

Más información

Las actividades del Programa Lecer debían haberse retomado este mes, pero la empresa concesionaria no reanudó el programa y, además, no ha abonado el salario que debe a la plantilla afectada. El Ayuntamiento asumió los pagos, pero no saben cuándo se retomarán los talleres.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

García Seoane es presidente de Alternativa dos Veciños

Alternativa rechaza presentar listas electorales en 2027 más allá del área metropolitana
Fran Moar
Las obras se retomaron la pasada semana

El tramo urbano de Cortiñán de la vía que enlaza con Montellos pasa a ser de dirección única
Fran Moar
Terrazas en La Marina, este lunes

La hostelería de A Coruña recupera la ilusión tras un inicio de año “desastroso” por el mal tiempo
Lara Fernández
O público do evento, fronte ao teatro Rosalía

O mundo cultural coruñés homenaxea un ano máis a Rosalía, “a poetisa do pobo”
Jorge Riveiro