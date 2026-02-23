Mapa de los votos en Inditex: las acciones personales de los miembros del núcleo duro

La presidenta de Inditex, Marta Ortega (i), asiste a la reunión del Patronato de la Galería de las Colecciones Reales EFE/Javier Lizón

Los registros de transparencia de Inditex arrojan luz sobre el mapa de participaciones directas de los miembros de su Consejo de Administración, revelando que el actual consejero delegado, Óscar García Maceiras, encabeza la lista de titularidad individual por delante de la propia presidenta, Marta Ortega Pérez.

Según los datos reportados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el primer ejecutivo lidera este listado. Posee una cartera de 118.329 acciones directas, lo que representa un 0,0038% del capital social.

Por su parte, la presidenta de la multinacional textil, figura con la titularidad de 42.511 acciones, equivalentes a un 0,0014% de los derechos de voto totales.

No obstante, es fundamental entender que estas cifras se refieren estrictamente a sus posiciones individuales dentro del órgano de gobierno.

Inversión millonaria

La radiografía del consejo se completa con otros nombres de peso en la corporación con sede en Arteixo. Flora Pérez Marcote mantiene una posición relevante con 83.342 títulos, mientras que figuras como Rodrigo Echenique Gordillo y Pilar López Álvarez ostentan 20.000 y 7.000 acciones respectivamente.

Otros consejeros, como José Luis Durán Schulz (3.747 acciones) o Belén Romana García, (1.518 acciones) mantienen participaciones más testimoniales que refuerzan su presencia en el órgano de administración.

El cierre de la lista de participaciones directas lo protagonizan Roberto Cibeira Moreiras, quien ostenta la titularidad de 1.500 acciones, y la baronesa Denise Patricia Kingsmill, que figura sin derechos de voto directos atribuidos en este registro.

En su conjunto, la suma de los derechos de voto de todos los consejeros alcanza el 0,0089%, una cifra que, aunque porcentualmente pequeña en comparación con el volumen total de la compañía, supone una inversión millonaria a precios actuales de mercado, en los que Inditex ha alcanzado máximos históricos en el rango de los 57 euros y no para de registrar récords de facturación.

Propiedad

El núcleo de control de Inditex se mantiene firmemente vinculado a la familia fundadora, con Amancio Ortega Gaona como figura central ostentando un 59,294% del total de los derechos de voto de la compañía. Esta participación se articula de forma mayoritaria a través de la sociedad Pontegadea Inversiones SL, la cual posee directamente un 50,010% del capital.

La estructura se complementa con la presencia de Sandra Ortega Mera, quien controla un 5,053% de los derechos de voto. Más allá de las participaciones directas de los fundadores, el registro destaca la relevancia de vehículos de inversión específicos en el accionariado. Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL figura con una participación directa del 6,993%, en el que se encuadran las acciones Sandra Ortega.