La vandalización de tres trenes repercute en la saturación de viajes con origen o destino en A Coruña

Viajeros, a su llegada a la estación de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

La pérdida de viajeros que registró la estación de A Coruña el año pasado en comparación con 2024 –año con más pasajeros en la historia del ferrocarril en Galicia– no se ve reflejada en los trenes que prestan servicio con origen o destino en la ciudad. El problema empezó tras la pandemia, cuando Renfe decidió suprimir varias frecuencias madrugadoras de Media Distancia tras la llegada de la Alta Velocidad a la comunidad gallega. Ya en 2022, en pleno auge del transporte sobre raíles por la implantación de los abonos gratuitos, conseguir plaza para determinados trayectos se volvió una tarea imposible. Algo que, tres años después, continúa siendo un problema para los miles de usuarios que cada día transitan por el Eje Atlántico.

Según la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, son ya varios años los que llevan demandando recuperar algunas de las frecuencias perdidas o, en su defecto, “trenes con más capacidad o en doble composición en bandas horarias de altísima demanda”. Algo que, por el momento, la operadora pública ni siquiera estudia hacer.

El problema de la falta de plazas es algo recurrente. El pasado domingo, 22 de febrero, todos los trenes que operaban la línea entre las ciudades de A Coruña y Vigo desde las 17.00 horas de la tarde se encontraban llenos desde la propia mañana. Algunos de ellos, que suelen prestar servicios en doble composición –lo que supone, en la práctica, acoplar dos trenes para prestar un mismo servicio–, esta vez no habían podido hacerlo, lo que limita el número de plazas de 560 a 280.

Un problema madrugador

El problema a la hora de conseguir plaza es todavía mayor a primera hora de la mañana. Para esta semana, ya se encuentran ‘a tope’ los cuatro primeros servicios entre la urbe herculina y la ciudad olívica. Uno de los más demandados es el que parte de Vigo a las 06.34 horas, con llegada a A Coruña sobre las 08.00 horas. Este tren, que normalmente presta servicio en doble composición, lo hace ahora en simple debido a que recientemente sufrió varias pintadas. Fuentes de Renfe explicaron que solamente durante la semana pasada se tuvieron que retirar tres trenes de servicio público por estar grafiteados, lo que imposibilita usarlos como refuerzo.

El problema no solo afecta a la línea A Coruña-Vigo. También pasa en el recorrido interior hacia Ourense. Entre las 05.50 y las 11.25 horas, no hay ningún tren de Media Distancia que una ambas ciudades, excepto un servicio regional, que tarda tres horas y 44 minutos y que llega a Ourense pasadas las 11.00 horas. A las 07.15 parte uno hacia Madrid, y a las 08.12, hacia Barcelona. Al no tener como destino final la ciudad gallega, solo permiten plazas sinergiadas en dos y tres vagones, respectivamente, lo que se resuelve en un verdadero caos a la hora de conseguir un billete en algunos de esos trayectos.

El hecho de no poder reforzar el Eje Atlántico por falta de material rodante, también afecta al viaje Ourense, ya que hay pasajeros que cogen el tren a Vigo para bajarse en Santiago y ahí subir a otro hacia la capital ourensana. “Si ya hay pocas plazas y además absorbemos desplazados de otra línea hasta Santiago, aunque luego en el tramo Santiago-Ourense queden libres, bloquea todo el trayecto”, explican una de las usuarias de la línea.

“El Eje Atlántico es el gran corredor de Media Distancia, necesitamos que se escale la oferta a la demanda y que se escuche a los viajeros”, sentencian desde la plataforma.