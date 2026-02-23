La hostelería de A Coruña recupera la ilusión tras un inicio de año “desastroso” por el mal tiempo

Terrazas en La Marina, este lunes Germán Barreiros

“Nunca choveu que non escampara”. Los hosteleros de la ciudad hacen uso del refranero para dejar constancia del clima de ilusión que ha dejado este fin de semana en el sector. Tras sucesivos temporales y una situación de agonía que no veía el fin, A Coruña despidió la lluvia, que, si bien estará presente en momentos puntuales esta semana, ha dado un respiro tanto a clientes como hosteleros. “El inicio del año ha sido desastroso”, sentencia el presidente de la hostelería de La Marina y propietario de La Mansión 1873, Alberto Boquete.

“Enero y febrero, mientras ha durado la lluvia, ha sido desastroso. Se nota la bajada de ventas y la gente, evidentemente, no se anima a bajar a la zona de La Marina, que es la zona de paseo, si hace el clima que hacía hasta ahora”, señala Boquete. Este fin de semana, no obstante, las terrazas volvieron a llenarse. “Fue una locura, la gente venía con muchísimas ganas de tomar algo, disfrutar y pasear. Se trabajó de maravilla”, comenta.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, celebra que, por fin, “escampase”. “Hacía falta que volviese el sol, aunque sea una pequeña tregua. Estamos muy afectados, no solamente las terrazas, que por supuesto no han funcionado absolutamente nada, sino toda la hostelería”, dice.

“Nueva temporada”

Las noches, “en general estaban muy paradas y no había nadie para salir a cenar, ya que el tiempo no invitaba. Llevamos una temporada bastante mala, pero este fin de semana vimos un poco la luz y la gente se animó a salir”. Para Cañete, este podría ser el fin de la “cuesta de febrero”: “Esperemos que sea el principio de una mejor temporada. Febrero es, por naturaleza, un mes muy duro. Si se habla de la cuesta de enero, para nosotros es más duro febrero. Con marzo habrá que poner la vista en Semana Santa e intentar empezar ya la nueva temporada de cara al verano, siendo positivos”, concluye.

A Coruña llevaba inmersa, hasta el pasado viernes, en un carrusel de borrascas desde finales del pasado año 2025, lo que provocó 42 días de lluvia consecutivos –segunda racha más larga en la ciudad desde que la Aemet tiene registros– y duras jornadas de viento y frío.

Este lunes, tras un fin de semana en el que, además de las terrazas, las playas recuperaron la presencia de los coruñeses, subieron más los termómetros, situándose incluso en los 20 grados. Será a partir de las últimas horas de este martes cuando regresen las precipitaciones a la ciudad, que cesarán a última hora de mañana, miércoles. Aunque, según la previsión de Aemet, no será tan alarmante la situación como a principios de este nuevo año.