La diseñadora Anna Sui protagoniza la próxima charla de la Fundación Marta Ortega Pérez

La diseñadora Anna Sui Huy Luong

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) retoma este próximo mes de marzo sus MOP Talks en su centro del muelle de Batería. La cita será el lunes 2 de marzo y estará protagonizada por la diseñadora estadounidense Anna Hui.

La creadora americana estará acompañada por la productora Ileen Gallagher. Sui debutó en los años 90 en las pasarelas y, desde entonces, se ha convertido en una de las diseñadoras más reconocidas de Nueva York.

Como es habitual, esta charla será gratuita, pero debido al limitado aforo, de 200 personas, será necesario solicitar previamente una invitación. Esto se podrá hacer a través de la página web de la Fundación MOP. Las invitaciones se podrán pedir a partir de este martes, 24 de febrero, a las 11.00 horas.

Sui redefinió la moda de los 90 con sus colecciones inspiradas en el grunge y en el espíritu hippie. El próximo lunes en A Coruña, además de charlar con Gallagher, firmará un centenar de ejemplares de su libro 'The Nineties x Anna Sui', que se podrán reservar previamente.