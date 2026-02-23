Hace 25 años, un trágico suceso en un bar de la ronda de Outeiro conmovía a los vecinos de la ciudad, tras un asesinato a tiros después de una trifulca. La Policía Nacional detuvo a cuatro personas implicadas en los hechos, tres de ellos familiares, aunque no reveló por qué se produjo la pelea. Hace 75 años este diario informaba de un doble atropello en la calle Santa Lucía, en el que una camioneta causó lesiones a dos personas, que tuvieron que ser asistidas en la Casa del Socorro. Hace 100 años, la fortuna sonreía a la ciudad, pues varios de sus vecinos se hicieron con el mayor premio de la Lotería Nacional, con un número que se repartió en la administración número 3, establecida en el número 19 de la calle San Andrés.

Viernes, 23 de febrero de 2001 Archivo

Hace 25 años | Muere un hombre durante un tiroteo en un bar de la ronda de Outeiro

Dos tiros despertaron ayer a la noche coruñesa. También interrumpieron el sueño de algunos vecinos de la ronda de Outeiro que pensaron que esta vez la pelea había ido demasiado lejos. Su imaginación se disparó mientras pocas voces y mucho ruido anunciaban la llegada de la Policía Nacional poco antes de las cuatro de la madrugada. En el pub “Chozas”, situado en el número 294 de esta vía, permanecía el cuerpo inerte de un hombre. La sangre decoraba el suelo del local, donde se podían ver los restos de una trifulca con final trágico. Poco después los agentes recuperaron el arma y detuvieron a cuatro personas, dos de ellas heridas, que supuestamente participaron en la pelea. Tres de los implicados son familiares. Aunque la Policía Nacional no quiso revelar el móvil de la pelea, la venganza o un ajuste de cuentas pudieron desencadenar una riña que terminó en tragedia. El fallecimiento de un hombre transformó lo que podría haber sido un simple altercado en un caso de posible asesinato. La investigación policial comenzó inmediatamente y poco después dio sus frutos con la detención de cuatro hombres que habían abandonado el local tras el tiroteo. Uno de los arrestados acompañaba a la víctima, mientras que los otros tres pertenecen a la misma familia y podrían haber participado en otras peleas.

Viernes, 23 de febrero de 1951 Archivo

Hace 75 años | Dos heridos por atropello en la calle Santa Lucía

Ayer a la una y cuarto de la tarde, la camioneta conducida por Serafín Buceta Fernández, de la carretera de la Granja número 1, que iba en dirección de Monelos, al pasar por la calle Santa Lucía, cerca de la Casa del Socorro, tuvo que realizar una rápida maniobra para evitar el atropello de un niño que se le había cruzado delante. En dicha maniobra el vehículo se fue contra la acera del lado izquierdo y alcanzó a Vicenta Vázquez Lendoiro, de 66 años, y a Francisco Sánchez Iglesias, de 26 años, que resultaron con heridas de las que tuvieron que ser atendidos. A Vicenta se le apreció herida contusa con probable hundimiento en la región occipital, y conmoción cerebral de carácter grave. Pasó a un sanatorio, donde quedó ocupando una cama. Francisco presentaba contusiones en la pierna izquierda y en distintas partes del cuerpo.

Martes, 23 de febrero de 1926 Archivo

Hace 100 años | El premio mayor de la Lotería cae en La Coruña

Nuevamente la suerte ha favorecido a La Coruña con un primer premio, correspondiendo en el sorteo verificado ayer en Madrid al billete número 7.616, expendido en la tantas veces afortunada administración número 3 establecida en la calle de San Andrés, 19, regentada por don José Ferreiro. El billete premiado con las 150.000 pesetas fue vendido en décimos sueltos en los días 16 al 18, ignorándose quienes son las personas favorecidas por la suerte. Solo sabe el señor Ferreiro que un décimo lo compró un señor que acostumbra a jugar en todos los sorteos, que hace tiempo vino de Cuba y reside aquí. Dicho señor pidió dos décimos y como solo quedaba uno del 7.616, llevó otro del 7.617, o sea el de una de las aproximaciones, que como es natural también lleva el premio del centeno. Del décimo premiado dio el señor cubano varias participaciones.