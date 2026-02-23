Gastón, el tiburón toro del Aquarium Finisterrae, cumple este martes 20 años en A Coruña

Gastón en el Aquarium El Ideal Gallego

El 24 de febrero de 2006 llegó al Aquarium Finisterrae un ejemplar de tiburón toro (Carcharias taurus) procedente de Brest, en la Bretaña francesa. Este escualo recibió el nombre de Gastón en el acuario coruñés, donde vive en la sala Nautilus junto a otras especies de pescados atlánticos.

Según traslada el Ayuntamiento herculino, Gastón nació en las frías aguas de la costa sudafricana. Cuando fue capturado tenía unos tres años de edad, medía 180 centímetros de longitud y pesaba 50 kilos.

Así llegó al Oceanópolis, el acuario de Brest, donde vivió varios años en compañía de otros ejemplares de su misma especie, "hasta que la convivencia se volvió muy difícil". Por ello, su cuidador decidió trasladarlo a A Coruña.

El escualo llegó al Aquarium Finisterrae con tres metros de longitud y 120 kilos de peso. Allí, se adaptó "con éxito" al nuevo hábitat, recuerda el consistorio.