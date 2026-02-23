A las 09.55 horas la tranquilidad reinaba en el centro comercial Marineda City. Faltaban cinco minutos para que las persianas de los establecimientos se levantasen para iniciar la semana y los únicos locales abiertos eran los de hostelería. Entre ellos, el restaurante de Ikea. El gigante sueco abre cada día a las 09.30 su zona de restauración y, desde la plaza central de Marineda City, se podía ver a varias personas desayunando y aprovechando el sol de la zona de la galería acristalada.

La tranquilidad se rompió cinco minutos después. A las 10.00 la megafonía de Ikea anunciaba la apertura de las puertas de la tienda. Y se desataba la locura. Decenas de personas se agolpaban para hacerse con un carrito y, lo más importante, con los productos en liquidación. Porque eso era lo que hacía especial el día: Ikea vendía el mobiliario de su restaurante.

Por segunda vez -la primera fue hace una semana-, mesas y sillas se dispusieron a la entrada del restaurante a precios más que competitivos para que los clientes se pudiesen hacer con ellas. La razón es que el gigante sueco está remodelando su restaurante desde el pasado 13 de febrero, con la vista puesta en que a finales de marzo ya esté en marcha de nuevo.

Y en esta estrategia, y siguiendo los principios de la sostenibilidad y la economía circular, Ikea A Coruña puso en venta todos los muebles del restaurante. "A ver, es que por estos precios, te llevas a casa un montón de sillas que valen para un apuro, para una cena de amigos, para cuando viene la familia...", reflexionaba una de las clientas mientras cargaba con casi una decena de sillas por 3 euros cada una. Otros asientos tenían precios de 5,99 euros, mientras que las mesas, cuadradas o redondas, se vendían por 14,99.

Como ella, cada cliente se afanaba en hacerse con un carrito en medio de la locura nada más abrir la tienda. Faltaban carros y sobraban manos cogiendo los muebles. Los que no disponían de apoyo logístico amontonaban los muebles elegidos en una esquina y les colocaban abrigos, bolsos y mochilas para marcar la propiedad.

Porque, como en muchas jornadas de rebajas, la pillería estaba a la orden del día. Una mujer se quejaba a un empleado de que alguien se había ofrecido a colocarle unas sillas en un carrito, pero cuando se había dado la vuelta, ya no había ni sillas ni carrito.

Los trabajadores de Ikea, mientras tanto, intentaban poner algo de orden en la locura. Altavoz en mano avisaban de que pronto llegarían más carros e intentaban dar consejos para acumular bien los muebles y poder usar el segundo ascensor de la tienda para desatascar la cola que esperaba para poder bajar a la zona de cajas.

"Es una locura, pero el lunes pasado fue incluso más", reconocía una de las encargadas de Ikea. Y lo que queda. Porque el próximo lunes, 2 de marzo, el restaurante sueco-coruñés sacará a la venta las últimas mesas, sillas y tronas de bebé que les quedan, las que esta semana todavía se utilizarán en la parte habilitada para comer en el espacio pegado a la cristalera.

Si alguien se quiere apuntar a la última mega oferta de Ikea A Coruña deberá darse prisa. Este lunes, a las 10.27 horas, ni media hora después de abrir, los últimos clientes que habían conseguido los muebles del restaurante abandonaban la tienda.