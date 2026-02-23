El único rincón de A Coruña donde se ve cómo se mueve la Tierra

Un grupo de niños contempla el movimiento del péndulo Quintana

“Siento la Tierra moverse bajo mis pies (I feel the Earth move under my feet)” cantaba Carole King en un tema creado en 1971. Lo cierto es que, aparte de algún terremoto, notar cómo gira el planeta es algo difícil de apreciar, pero en A Coruña hay un lugar en donde es posible verlo en directo. Es la Casa de las Ciencias y la oportunidad de asistir a este espectáculo empieza todos los días poco antes de las diez de la mañana, que es cuando el museo abre sus puertas al público.

Es en ese momento cuando los técnicos ponen en marcha el péndulo que, en contra de lo que algunos piensan, no actúa como un reloj. Es decir, no tira los pivotes en 12 horas ni tampoco tarda 24 en completar todo el recorrido, algo que solamente sucedería si estuviese colocado en el Polo Norte.

Latitud

Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos de A Coruña, explica que ese tiempo “depende de dónde nos encontremos y, más en concreto, de nuestra latitud”. “Todos los péndulos situados en una latitud similar a los 43 grados de A Coruña, como en Toronto, Florencia o Saporo, por citar algunas ciudades, tendrán el mismo período de precesión”, aclara.

La instalación de A Coruña, con una esfera maciza de 125 kilos colgada de un cable de 14 metros, es una de las más antiguas de España

En realidad, el péndulo oscila siempre en la misma dirección y es el movimiento de rotación de la Tierra lo que va poniendo los pivotes que están colocados en el suelo en su camino para irlos tirando, lo que se conoce como movimiento de precesión del péndulo.

“En el Polo Norte –explica Pérez Maldonado–, el péndulo volvería a su posición inicial al cabo de unas 24 horas, aunque en tirar todos los pivotes tarda solo 12 horas (eso es porque en una misma oscilación tira uno al ir y otro al volver) y, a medida que bajamos en latitud, este tiempo se hace más grande”.

En A Coruña, el movimiento completo del péndulo entre que va y regresa es de ocho segundos. De esta forma, el tiempo que tarda en completar todo el recorrido “es de unas 35 horas y tira todos los pivotes en 17”. Sin embargo, “si seguimos bajando hacia el ecuador, los tiempos se hacen cada vez más largos”. De esta forma, “en un lugar cercano a Quito o a Libreville que se encuentre exactamente en el ecuador, el péndulo jamás llegará a tirar un pivote”.

De hecho, recuerda que, al poco de abrir la Casa de las Ciencias, recibieron alguna consulta de un museo de Sudamérica que tenía problemas con su péndulo de Foucault porque no se dieron cuenta de que “en el ecuador no funciona”.

El mecanismo, integrado en el hueco de la escalera del edificio, en una foto del pasado viernes Quintana

Desde 1985

El péndulo de Foucault que puede verse en el museo coruñés es uno de los más antiguos de los que existen en España. La instalación se hizo aprovechando el hueco de la escalera y la altura del edificio –un proyecto de Felipe Peña–, que permite colgar la esfera maciza, que pesa 125 kilos, de un cable de 14 metros.

La Casa de las Ciencias se inauguró oficialmente el 1 de junio de 1985, con el péndulo como una de las principales atracciones de un espacio destinado a la ciencia que pudiera ser atractivo para los visitantes de todas las edades, un lugar donde tocar y experimentar sin que ningún adulto les riñera.

Experimentos de Galileo

Galileo fue el primero que estudió cómo se comportan los péndulos, estableciendo las bases de la ciencia moderna. La idea, explica Marcos Pérez Maldonado, se le ocurrió un día mientras estaba en misa, al ver cómo oscilaba una lámpara que estaba colgada del techo. Ahí fue donde decidió coger cada aspecto que podía influir en el movimiento de un péndulo y estudiarlo por separado: el peso, el ángulo con que se lanza y la longitud de la cuerda. Empezó sus pruebas a principios del siglo XVII, aunque fue algo que estudió durante muchos años. Analizó cada variable por separado y llegó a una conclusión: el largo de la cuerda es la única característica que realmente influye en la velocidad de movimiento.

Años más tarde, el físico francés Leon Foucault fue quien demostró, utilizando estos conceptos, el movimiento de rotación del planeta. Lo hizo en 1851, primero en el Observatorio y, poco después, en el Panteón de París. Para despertar el interés de sus invitados, imprimió una tarjeta en la que proponía a los asistentes acudir a un acto en el que podrían ver cómo gira la Tierra.

Con esta premisa, la Casa de las Ciencias replicó esta misma invitación, “Está usted invitado a ver girar la Tierra”, cuando inauguró una exposición que los asistentes al museo todavía pueden probar. Se llama ‘Puro swing’ e incluye un total de 15 módulos sobre cómo funcionan los péndulos, en el que los visitantes pueden ver desde unas simples pelotas de goma colgadas de una cuerda hasta metrónomos pasando por la parte más divertida, un columpio. Al salir, seguramente hayan caído algunos pivotes, señal de que la Tierra sigue girando.