El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El teatro Colón, iluminado con la bandera ucraniana por el cuarto aniversario de la invasión

Doda Vázquez
23/02/2026 23:25
La fachada principal del teatro Colón se iluminó este lunes con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana cuando se cumplen cuatro años desde el comienzo de guerra. La invasión rusa comenzó un 24 de febrero de 2022 y la Diputación de A Coruña rinde de esta forma homenaje al cerca de millar de ucranianos que residen en la ciudad.

La asociación que aglutina a los refugiados, AGA Ucraína, ha convocado una marcha pacífica para este martes, a las 19.30 horas. La manifestación saldrá de obelisco y llegará hasta la plaza de María pita, en donde se celebrará un acto de homenaje a los compatriotas caídos en la contienda y para pedir el regreso de los niños secuestrados por Rusia.

