El teatro Colón, iluminado con la bandera ucraniana por el cuarto aniversario de la invasión

El Teatro Colón iluminado con la bandera de Ucrania Doda Vázquez

La fachada principal del teatro Colón se iluminó este lunes con los colores amarillo y azul de la bandera ucraniana cuando se cumplen cuatro años desde el comienzo de guerra. La invasión rusa comenzó un 24 de febrero de 2022 y la Diputación de A Coruña rinde de esta forma homenaje al cerca de millar de ucranianos que residen en la ciudad.

La asociación que aglutina a los refugiados, AGA Ucraína, ha convocado una marcha pacífica para este martes, a las 19.30 horas. La manifestación saldrá de obelisco y llegará hasta la plaza de María pita, en donde se celebrará un acto de homenaje a los compatriotas caídos en la contienda y para pedir el regreso de los niños secuestrados por Rusia.