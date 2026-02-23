El espíritu del Noroeste Pop Rock sigue vivo

Los Suaves, durante su concierto en el Noroeste Pop Rock de 2011 Quintana

Hace ya unos cuantos años que una de las citas más importantes, sino la que más, del verano musical herculino perdió sus apellidos. Concretamente hace diez años que el Festival Noroeste perdió su denominación de Pop Rock mientras consolidaba su expansión por toda la ciudad y por un abanico más amplio de sonidos.

Sin embargo, las costumbres no se nos quitan de la cabeza, y buena cuenta de ello pueden dar aquellos que siguen llamando 'Continente' a Carrefour. A pesar de haber pasado una década desde esta pérdida identitaria, hay quien se resiste a obviar la parte de 'Pop Rock' de esta cita musical.

En los últimos días, el Ayuntamiento sacó a licitación un contrato para la gestión de puntos violeta de atención en materia de violencia de género y Lgtbi. En los pliegos se detalla que algunos de estos puntos violeta se dispondrán en eventos determinados a celebrar en la ciudad. Se mencionan el Carnaval, el Atlantic Pride, el Morriña Fest, las Noites de María Pita y... el Noroeste Pop Rock.

El último 'Pop Rock'

Y esta resistencia a perder uno de los símbolos musicales de la ciudad se da justo 10 años después de tal pérdida identitaria.

La 29 edición, que se celebró en agosto de 2015, era una de esas que marcó un antes y un después en la celebración de esta clásica cita.

Fue la última edición bajo la denominación de 'Noroeste Pop Rock', pero, al mismo tiempo, la primera que empezaba a desplegar conciertos por toda la ciudad, lo que se acabó llamando 'Noroeste expandido'.

Después de muchos años tomando solo el arenal de Riazor, el festival comenzó a desplegar sonidos por espacios como la plaza de San Nicolás, las de las Bárbaras o el Castillo de San Antón.

Cartel de la 29 edición del festival, el último con la denominación Noroeste Pop Rock Concello da Coruña

Ese último 'Pop Rock' contó con Sidonie, Los Planetas o León Benavente en Riazor, pero también con Coque Malla, Ariel Rot o Guadi Galego en espacios más íntimos.

La expansión de localizaciones y de sonidos más allá de la concepción tradicional del pop y del rock hizo que en 2016 el evento pasase a denominarse simplemente como Festival Noroeste. Esto permitió seguir trayendo a referentes internacionales (Patti Smith, The Pretenders, Kaiser Chiefs...), nacionales (Lori Meyers, Xoel López, Tanxugueiras...) y seguir dando oportunidades a talentos de la casa. Pero también permitió que sobre espacios más reducidos como las Bárbaras o San Antón desplegasen sus incipientes proyectos artistas que ahora necesitarían de grandes recintos, como Nathy Peluso o una tal Rosalía.

El origen del nombre 'Noroeste Pop Rock'

El origen de la denominación original del festival es obra del promotor y crítico musical Nonito Pereira Revuelta. Y es que la denominación del festival coincide con las iniciales de su nombre.

La producción visual y sonora de las Fiestas de María Pita y los barrios y del Noroeste costará 740.000 euros al año Más información

Tal y como dejó por escrito en su libro 'Historias, histerias y anécdotas musicales de La Coruña', en el 86, de cara a la primera edición, estaba buscando ideas para el nombre cuando "la brújula de la inspiración señala hacia el Noroeste". Por "inercia" al lado de la 'N' de Noroeste puso el resto de sus iniciales N. P. R., momento en el que se percató "de la coincidencia de que las iniciales de mis apellidos se corresponden con las de la música Pop y Rock". "Nunca supuse que el nombre iba a tener tanta trascendencia como tuvo".

Tanto es así que, en los años posteriores, tras varias desavenencias y cambios municipales, el festival perdió su nombre por una denuncia, que hizo que el evento pasase a llamarse 'Coruña Pop Rock', aunque todo el mundo seguía refiriéndose a él como Noroeste Pop Rock, recuperando años después la denominación oficial.

Algo similar parece seguir ocurriendo, que pese a que hace ya 10 años que el evento perdió sus apellidos, estos siguen presentes incluso en documentos oficiales.