El BNG propone que el Ayuntamiento de A Coruña pida la cesión de la casa en la que vivió Rosalía de Castro

Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña Patricia G. Fraga

"Este luns 23 de febreiro é o 189 aniversario da nacenza de Rosalía de Castro, a nosa poeta nacional e residente na nosa cidade entre os anos 1871 e 1874", explican desde el BNG. Por ello, la concejala Mercedes Queixas aprovecha para emplazar al Gobierno local para que negocie con Abanca la cesión de la casa coruñesa de la poetisa, propiedad de la entidad financiera.

“A Coruña tamén é Rosalía e por iso desde o BNG lembramos con orgullo o moito que a nosa autora gostaba da cidade e da moita pegada que A Coruña deixou na súa vida e tamén na súa obra”, refiere Queixas, que pide que se cumpla con el acuerdo unánime del pleno de diciembre de 2021, que aprobó la idea de solicitarle a Abanca la cesión de la vivienda.

El BNG de A Coruña insta al gobierno local a rehabilitar y musealizar la casa en la que vivió Rosalía de Castro Más información

Al respecto, la edil critica también la “indiferenza” del Gobierno que dirige Inés Rey ante el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro y vuelve a exigir que se negocie esta cesión para llevar a cabo la rehabilitación de la vivienda, situada en el número 3 de la calle Príncipe de la Ciudad Vieja, así como su conversión en museo.

“Case cinco anos despois do acordo do Pleno, volvemos esixirlle ao Goberno de Inés Rey que o materialice e que traballe para contribuír a ensanchar a memoria viva dunha galega universal como é Rosalía de Castro. Porque A Coruña tamén ten a enorme fortuna, e orgullo, de ser unha cidade rosaliana”, exige Queixas.