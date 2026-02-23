Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El BNG propone que el Ayuntamiento de A Coruña pida la cesión de la casa en la que vivió Rosalía de Castro

Redacción
23/02/2026 14:16
Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña
Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

"Este luns 23 de febreiro é o 189 aniversario da nacenza de Rosalía de Castro, a nosa poeta nacional e residente na nosa cidade entre os anos 1871 e 1874", explican desde el BNG. Por ello, la concejala Mercedes Queixas aprovecha para emplazar al Gobierno local para que negocie con Abanca la cesión de la casa coruñesa de la poetisa, propiedad de la entidad financiera. 

“A Coruña tamén é Rosalía e por iso desde o BNG lembramos con orgullo o moito que a nosa autora gostaba da cidade e da moita pegada que A Coruña deixou na súa vida e tamén na súa obra”, refiere Queixas, que pide que se cumpla con el acuerdo unánime del pleno de diciembre de 2021, que aprobó la idea de solicitarle a Abanca la cesión de la vivienda.

El BNG de A Coruña insta al gobierno local a rehabilitar y musealizar la casa en la que vivió Rosalía de Castro

Más información

Al respecto, la edil critica también la “indiferenza” del Gobierno que dirige Inés Rey ante el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro y vuelve a exigir que se negocie esta cesión para llevar a cabo la rehabilitación de la vivienda, situada en el número 3 de la calle Príncipe de la Ciudad Vieja, así como su conversión en museo.

“Case cinco anos despois do acordo do Pleno, volvemos esixirlle ao Goberno de Inés Rey que o materialice e que traballe para contribuír a ensanchar a memoria viva dunha galega universal como é Rosalía de Castro. Porque A Coruña tamén ten a enorme fortuna, e orgullo, de ser unha cidade rosaliana”, exige Queixas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Un herido en un accidente en Oza-Cesuras tras quedar atrapado en su furgón frigorífico
EP
Violencia México

La violencia recorre México tras la muerte de El Mencho
EFE
Casa de Rosalía de Castro en la Ciudad Vieja de A Coruña

El BNG propone que el Ayuntamiento de A Coruña pida la cesión de la casa en la que vivió Rosalía de Castro
Redacción
Autopista AP-9 a su paso por Culleredo, donde se aprecia la suciedad en las cunetas

La Xunta lleva a la Justicia la negativa del Gobierno a informarle del proceso europeo por la prórroga de la AP-9
EP