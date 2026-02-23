El abogado coruñés Xaime da Pena subasta un plato firmado por los treinta golpistas en el 23-F

Xaime da Pena, abogado coruñés

Desde 1981, cada 23 de febrero se recuerda en España el golpe de Estado fallido protagonizado por Antonio Tejero y su irrupción, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados. Este 2026, además, la efeméride viene acompañada del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la inminente desclasificación de documentos vinculados con aquel acontecimiento, que en teoría servirán para aportar más información sobre lo sucedido.

Con motivo de ello, desde el despacho coruñés DP Abogados, ha llegado el anuncio de la subasta de un plato firmado por los treinta participantes en aquel intento de golpe de Estado (29 militares y un civil).

El abogado Xaime da Pena apunta desde las redes sociales de su bufete que el precio de partida de la subasta son "quince mil pavos". Da Pena aclara que dispone de "certificado de autenticidad", y considera que se trata de una pieza "de prestigio".

Pocas horas después de la publicación del anuncio, las reacciones a esta subasta no se hicieron esperar. Tanto los comentarios como las reacciones directas se cuentan por cientos. Da Pena explica en el vídeo que las personas interesadas deben apuntarse a la subasta a través de WhatsApp, y facilita para ello un número de teléfono. Así, todo el que quiera conseguir el plato deberá escribir al 604 076 107 para transmitir su oferta.