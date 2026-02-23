Carlos Platas | “Temos que atraer a xente, pero tamén coidar dos nosos”
O novo director do CICA da UDC explica cales son os puntos chave que precisa o edificio do campus de Elviña para seguir sendo un dos institutos referentes a nivel internacional
Tras superar os seis anos de mandato que os estatutos da Universidade da Coruña marcan como máximo nas direccións dos principais centros de investigación (Citeec, Citic e CICA), este 2026 é o comezo dun novo reto para algúns e continuidade para outros. O proceso electoral do Citeec resolveuse coa reelección do seu actual director científico, Fernando Martínez Abella, que obtivo un amplo respaldo por parte da comunidade do centro.
Tamén no caso do Citic, centro no que Manuel G. Penedo renova o seu nomeamento como director científico, cargo que desempeña desde 2014, contando cun gran apoio por parte de todos os sectores do centro. Distinto é o panorama para o CICA, que trala decisión do actual director, Jaime Rodríguez, de non presentarse a esta convocatoria electoral, o centro contou cunha soa candidatura á dirección, a do investigador Carlos Platas (A Coruña, 1972). O catedrático, que afirma estar “a cabalo entre A Coruña e Vilasantar”, asegura estar “ilusionado” e “preparado” para o novo reto que comeza hoxe e explica cales son os puntos chave para que o CICA siga sendo un dos institutos referentes a nivel internacional.
¿Como afronta este novo reto?
Con ilusión, sobre todo iso. Pero tamén con certo sentido de responsabilidade. É un reto importante. Pretendo que se den as condicións para que os nosos científicos fagan a mellor ciencia posible. Iso é o que teño que traballar.
¿Por que decidiu presentarse?
En gran medida, porque houbo unha serie de compañeiros que pediron o meu nome. Consideraban que era a persoa indicada e, tras meditalo un pouco, aceptei o reto.
Vostede coñece de sobra a Universidade.
Levo na Universidade da Coruña dende o 2000 como profesor. Antes fixen a tese tamén na Coruña, así que a coñezo ben. No CICA levamos dende o principio, no 2016. Alí teño o meu laboratorio de investigación e é onde están os meus estudantes de doutoramento e ‘posdocs’. É onde paso a maior parte do tempo, excepto cando teño aulas, que como profesor é o principal deber.
¿Como ve o presente do centro do que toma as rendas?
Jaime (Rodríguez) tivo un papel moi importante en levarnos a ser centro da rede Cigus, e por tanto, ter asegurado un grao de financiamento importante por parte da Xunta de Galicia. Neste senso, seguimos unha traxectoria ascendente tanto en financiamento como en talento investigador xoven. Ademais, nos últimos anos incorporamos moitos por programas de excelencia (Ramón y Cajal ou Beatriz Galindo). Agora o que temos que tratar de facer é seguir na mesma liña: incorporar xente nova e investigadores con proxectos europeos. Iso fará que poidamos ter mellores condicións e infraestructuras e equipamentos co obxectivo de facer a mellor investigación posible.
“Obviamente necesitamos ter un gran impacto a nivel mundial e ser recoñecidos, por iso temos que facer unha ciencia excelente”
Hai varios anos que a UDC se move en dous aspectos chave: atracción e retención.
Por suposto. Temos que atraer a xente, pero tamén coidar dos nosos. A Universidade forma moi bos profesionais. Pero incluso os nosos mellores profesionais van a ter que acceder maioritariamente por programas de exelencia máis que por necesidades docentes. Medrar sobre as necesidades docentes é máis difícil, debido ao alto número de profesores.
¿Cal é a importancia de ter nun centro de investigación perspectiva internacional?
O que nos permite é ter os medios para facer investigación de primeiro nivel. Proporciónanos un salto cuantitativo co que tiñamos antes do 2015, na facultade de Ciencias. Agora temos un centro puramente adicado á investigación e equipado con espazos ben acondicionados para as necesidades de cada grupo. Iso nos permite facer investigación de primeiro nivel. Temos cousas que mellorar, como por exemplo fortalecer o tema da transferencia ou o sector productivo. Temos que facer máis patentes, máis colaboracións con empresas ou doutoramentos industriais, por exemplo. Non digo que a nivel de ciencia básica non podemos mellorar, pero xa facemos investigación de alto nivel e contamos con profesionais que son recoñecidos a nivel mundial.
Vostede sabe de primeira man a importancia de ter bagaxe fóra.
As miñas estancias fóra déronme ferramentas que me permitiron facer a investigación que fago. A formación posdoutoral é unha parte vital da formación dun científico. Visitar outras universidades e laboratorios é moi enriquecedor, tanto no punto de vista científico como a nivel de coñecer o funcionamento doutros países.
Tamén é un punto a favor á hora de obter financiación.
Si. No noso ámbito a internacionalización é algo que se da por sentado. Todos os grupos do CICA publican en revistas internacionais, atenden a congresos, teñen colaboracións con grupos de todo o mundo..., a ciencia está internacionalizada. Obviamente necesitamos ser recoñecidos e ter un gran impacto internacional, e por iso temos que facer unha ciencia excelente.
¿Cal é a marxe de mellora do CICA?
Pois, por exemplo, incorporando a xente moi boa, potenciando e retendo o talento que temos, e facer que os nosos investigadores poidan optar a máis financiamento. Tamén temos que ver o tema dos espacios. O edificio se nos queda pequeno e, se queremos medrar, teremos que buscar espazos adicionais. Sobre todo se queremos atraer a xente que veña con financiamento europeo. Básicamente esa é a marxe de mellora: atraer talento nacional e internacional e ver como podemos buscar novos espazos para seguir atraendo aos mellores.
¿Que futuro agarda para o centro con vostede como director?
O que intentaremos é facilitar que todo isto poida darse. Que o centro siga contando con financiamento e aumente as súas instalacións, e que poidamos incrementar o impacto que temos, tanto a nivel puramente científico nacional e internacional, como en temas de transferencia. Temos que dar servizo e transferir coñecemento ao sector productivo, pero tamén temos que divulgar a importancia da ciencia e da investigación como motor de desenvolvemento na nosa sociedade.