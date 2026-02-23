Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña se llena de carteles para concienciar sobre el ruido nocturno

"Shhh, este é o teu sinal para pasalo ben respectando o descanso dos veciños e veciñas", rezan las señales 

Lara Fernández
Lara Fernández
23/02/2026 17:20
Carteles en la calle Real
Carteles en la calle Real
Archivo El Ideal Gallego
A Coruña es una ciudad que sabe divertirse, pero el Ayuntamiento de A Coruña busca que también sea un ejemplo de buen comportamiento a la hora de disfrutar de su ocio nocturno. A finales de enero se presentó la campaña de concienciación ciudadana con el objetivo de establecer normas básicas de convivencia, y desde este lunes las calles del centro son el escenario que hace visible estas indicaciones. 

"Shhh, este é o teu sinal para pasalo ben respectando o descanso dos veciños e veciñas", rezan los carteles colocados en el suelo de la calle Real, entre otras. En marzo del año pasado el Gobierno local puso en marcha una mesa de trabajo para avanzar en la convivencia entre vecinos y hosteleros, que dio paso a una mesa técnica para avanzar en materia normativa para que los hosteleros puedan desarrollar su actividad con seguridad jurídica, a la vez que se respeta el descanso de la ciudadanía. De ahí nació la presenta campaña de concienciación y sensibilización a través de la cual se busca promover conductas cívicas y responsables.

Las 'señales' recuerdan a los ciudadanos y usuarios de locales de ocio y hostelería que no se puede hacer ruido en la calle (fuera de los establecimientos), no salir con bebidas alcohólicas de los mismos y no orinar en espacios públicos. Además de los carteles, en las pasadas semanas se llevaron a cabo acciones a pie de calle durante la noche para informar de la campaña a usuarios del ocio nocturno.

