A Coruña

Yolanda Díaz disfruta de Annie Leibovitz en la Fundación Marta Ortega de A Coruña

Esther Durán
22/02/2026 18:15
Yolanda Díaz.jpg
Yolanda Díaz, durante el concierto de Amaral
Germán Barreiros
Mientras Madrid era este fin de semana el epicentro de la 'refundación' de parte de la izquierda política, una de las líderes principales de este ala, Yolanda Díaz, decidía marcar distancias a bastantes kilómetros, en concreto, desde A Coruña

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social era este sábado una de las asistentes al concierto que Amaral dio en el Coliseum de A Coruña. Como una fan más, y acompañada, entre otros, por el concejal de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, pudo disfrutar de la música de Eva Amaral y Juan Aguirre. Tampoco faltó su amiga Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social del ministerio que dirige la ferrolana y que fue también su acompañante en enero para asistir en la ciudad al concierto de Año Nuevo. 

Pero su paso por A Coruña no fue solo para ver a Amaral. Ya el viernes estuvo, también junto a Merino, en el Palacio de la Ópera para ver a la Orquesta Sinfónica de Galicia con un programa protagonizado por Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo o Debussy. 

Yolanda Díaz prefiere un fin de semana de conciertos en A Coruña al acto de la nueva izquierda en Madrid

Más información

Y el plan de ocio herculino de Yolanda Díaz lo completó la ministra y líder de Sumar con una visita a la exposición sobre Annie Leibovitz que tienen en marcha en el Puerto de A Coruña la Fundación MOP. De ello dejó constancia Yolanda Díaz a través de sus redes sociales: "Impresionante exposición", declaraba la ministra en una publicación acompañada de varias imágenes de la muestra. 

Durante su paso por A Coruña, Yolanda Díaz se hospedó en el hotel NH Finisterre, el único cinco estrellas de la ciudad.

