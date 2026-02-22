Un 'Requiem' como en los tiempos de Mozart inunda el Palacio de la Ópera

Un momento del concierto en el Palacio de la Ópera Germán Barreiros

Directamente desde Viena llegaban este domingo al Palacio de la Ópera la orquesta Barucco y su Vokalensemble para abordar y rendir ante el público herculino una pieza muy espiritual. Sobre el escenario del recinto herculino se dispuso el ‘Requiem’ de Wolfgang Amadeus Mozart, tal y como explicaba hace unos días el CEO de Hispania Concertalia, Labinot Elshani, promotora de esta cita, “como en los tiempos de Mozart”. Es decir con un ensemble vocal y no con un coro.

Bajo la dirección de Heinz Ferlesch, la solemne, pero a la vez luminosa obra del compositor austríaco inundó por completo el auditorio. Para la ocasión, tanto la orquesta como el ensemble vocal, formada íntegramente por voces solistas, estuvieron acompañadas por la soprano vienesa Miriam Kutrowatz, que interpretó alguna de las páginas del célebre compositor, como el ‘Exsultate, jubilate’. La música religiosa de Mozart también estuvo representada por el pequeño motete ‘Ave verum corpus’.

Pero el recorrido musical que ofreció Barucco también visitó la contemporaneidad, estableciendo un diálogo entre esta y la tradición musical. Esta parte del viaje sonoro estuvo representada por ‘Da pacem domine’, la composición coral que el estonio Arvo Part creó a petición de Jordi Savall; y por ‘Inmortal Bach’, la creación también para varias voces del compositor noruego Knut Nystedt.

Otras visitas

Los músicos de esta orquesta austríaca que interpretó la obra de Mozart en A Coruña son habituales de las mejores salas musicales del Viejo Continente.

Su promotora, Hispania Concertalia, aseguraba en los días previos que su intención, en el futuro, es poder proponer tres o cuatro citas al año en nuestra ciudad.

La de este domingo era su segunda incursión este nuevo año 2026, después de promover el Concierto de Año Nuevo celebrado a principios del pasado enero, con músicos de la misma Filarmónica de Viena que el día 1 reciben el nuevo curso desde el Musikverein vienés, con obras clásicas como la ‘Marcha Radetzky’ o ‘El bello Danubio azul’.