Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Un 'Requiem' como en los tiempos de Mozart inunda el Palacio de la Ópera

La orquesta Barucco y su ensemble vocal protagonizaron esta cita musical

Redacción
22/02/2026 23:22
Un momento del concierto en el Palacio de la Ópera
Un momento del concierto en el Palacio de la Ópera
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Directamente desde Viena llegaban este domingo al Palacio de la Ópera la orquesta Barucco y su Vokalensemble para abordar y rendir ante el público herculino una pieza muy espiritual. Sobre el escenario del recinto herculino se dispuso el ‘Requiem’ de Wolfgang Amadeus Mozart, tal y como explicaba hace unos días el CEO de Hispania Concertalia, Labinot Elshani, promotora de esta cita, “como en los tiempos de Mozart”. Es decir con un ensemble vocal y no con un coro.

Bajo la dirección de Heinz Ferlesch, la solemne, pero a la vez luminosa obra del compositor austríaco inundó por completo el auditorio. Para la ocasión, tanto la orquesta como el ensemble vocal, formada íntegramente por voces solistas, estuvieron acompañadas por la soprano vienesa Miriam Kutrowatz, que interpretó alguna de las páginas del célebre compositor, como el ‘Exsultate, jubilate’. La música religiosa de Mozart también estuvo representada por el pequeño motete ‘Ave verum corpus’.

Pero el recorrido musical que ofreció Barucco también visitó la contemporaneidad, estableciendo un diálogo entre esta y la tradición musical. Esta parte del viaje sonoro estuvo representada por ‘Da pacem domine’, la composición coral que el estonio Arvo Part creó a petición de Jordi Savall; y por ‘Inmortal Bach’, la creación también para varias voces del compositor noruego Knut Nystedt.

Otras visitas

Los músicos de esta orquesta austríaca que interpretó la obra de Mozart en A Coruña son habituales de las mejores salas musicales del Viejo Continente.

El CEO de Hispania Concertalia, Labinot Elshani

Labinot Elshani | “Nos gustaría estar 3 o 4 veces al año en A Coruña para ofrecer algo diferente”

Más información

Su promotora, Hispania Concertalia, aseguraba en los días previos que su intención, en el futuro, es poder proponer tres o cuatro citas al año en nuestra ciudad.

La de este domingo era su segunda incursión este nuevo año 2026, después de promover el Concierto de Año Nuevo celebrado a principios del pasado enero, con músicos de la misma Filarmónica de Viena que el día 1 reciben el nuevo curso desde el Musikverein vienés, con obras clásicas como la ‘Marcha Radetzky’ o ‘El bello Danubio azul’.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Hace 25 años | Muere un hombre durante un tiroteo en un bar de la ronda de Outeiro
Redacción
Un momento del concierto en el Palacio de la Ópera

Un 'Requiem' como en los tiempos de Mozart inunda el Palacio de la Ópera
Redacción
Los Van Van, durante su actuación en A Coruña

El Expreso de Cuba se despidió de A Coruña por todo lo alto con 'Sus Salsosas Majestades'
Guillermo Parga

'Sirat' pierde el BAFTA de mejor película de habla no inglesa ante 'Sentimental value'
EFE