Los Rolling Stones de la salsa pondrán el punto y final al evento El Expreso de Cuba

La orquesta insignia de la música popular cubana, ganadora del Grammy a mejor álbum de salsa en el año 2000 (‘Llegó Van Van’), se encargarán de poner la nota musical a la última jornada del evento El Expreso de Cuba en ExpoCoruña.

La formación concebida por el compositor y arreglista Juan Formell en 1969 llega a la ciudad, ahora dirigida por su hijo Samuel Formell, para poner punto y final a un evento que ha llenado de música y gastronomía ExpoCoruña desde el pasado jueves.

Considerados los Rolling Stones de la salsa, la orquesta ha acogido a multitud de prestigiosos músicos a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria. La picaresca de sus letras y sus ritmos les han llevado no sólo a ganar el mentado Grammy, sino que les han valido otras dos nominaciones (en 2017 a mejor álbum latino tropical tradicional por ‘La Fantasía’ y en 2019 a mejor álbum tropical por ‘Legado’) y cinco nominaciones a los Grammy Latinos.

Al igual que con las actuaciones de estos últimos días, el concierto de Los Van Van tiene diferentes modalidades de entrada. El acceso general al concierto cuesta 70 euros y todavía quedan entradas (disponibles en Ataquilla.com). Hay una zona VIP que, además del concierto, incluye un cóctel de bienvenida, un plato cubano a elegir entre tres posibilidades, dos bebidas y un souvenir (con un precio de 175 euros, con entradas aún disponibles en Ataquilla.com). Hay dos opciones más de zona VIP, con y sin mesas, que incluye comida, cervezas, una botella de ron, souvenir y merchandising del evento, aunque en este caso estas dos posibilidades ya están agotadas.