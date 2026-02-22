Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los Rolling Stones de la salsa pondrán el punto y final al evento El Expreso de Cuba

El evento que se celebra en ExpoCoruña llega hoy a su fin

Redacción
22/02/2026 04:15
Una actuación pasada en El Expreso de Cuba
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La orquesta insignia de la música popular cubana, ganadora del Grammy a mejor álbum de salsa en el año 2000 (‘Llegó Van Van’), se encargarán de poner la nota musical a la última jornada del evento El Expreso de Cuba en ExpoCoruña.

La formación concebida por el compositor y arreglista Juan Formell en 1969 llega a la ciudad, ahora dirigida por su hijo Samuel Formell, para poner punto y final a un evento que ha llenado de música y gastronomía ExpoCoruña desde el pasado jueves.

El grupo de baile durante el concierto de Alaín Pérez

A Coruña disfrutó de un premio Grammy bendecido por Paco de Lucía y Chucho Valdés

Más información

Considerados los Rolling Stones de la salsa, la orquesta ha acogido a multitud de prestigiosos músicos a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria. La picaresca de sus letras y sus ritmos les han llevado no sólo a ganar el mentado Grammy, sino que les han valido otras dos nominaciones (en 2017 a mejor álbum latino tropical tradicional por ‘La Fantasía’ y en 2019 a mejor álbum tropical por ‘Legado’) y cinco nominaciones a los Grammy Latinos.

Al igual que con las actuaciones de estos últimos días, el concierto de Los Van Van tiene diferentes modalidades de entrada. El acceso general al concierto cuesta 70 euros y todavía quedan entradas (disponibles en Ataquilla.com). Hay una zona VIP que, además del concierto, incluye un cóctel de bienvenida, un plato cubano a elegir entre tres posibilidades, dos bebidas y un souvenir (con un precio de 175 euros, con entradas aún disponibles en Ataquilla.com). Hay dos opciones más de zona VIP, con y sin mesas, que incluye comida, cervezas, una botella de ron, souvenir y merchandising del evento, aunque en este caso estas dos posibilidades ya están agotadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Descampados junto a Alfonso Molina

Los campos de A Coruña donde crecen infinitas posibilidades
Abel Peña

Adiós al ‘leira park’: O Castrillón se urbaniza tras décadas de espera
Abel Peña
David Balsa, en el puerto de A Coruña

David Balsa | “Aunque me vaya a Nueva York, a China o a Rusia, yo soy de Os Mallos cien por cien”
Doda Vázquez

Los Rolling Stones de la salsa pondrán el punto y final al evento El Expreso de Cuba
Redacción