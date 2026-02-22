Los coruñeses recuperan el Cantón Grande a tiempo para disfrutar del regreso del sol a la ciudad

Un hombre contempla ayer el Obelisco Quintana

El sol que tanto añoraban los coruñeses luce ya en un cielo no exento de nubes, pero por lo menos no tan amenazador. Es el momento de disfrutar del aire libre y del calor del astro rey. Por ejemplo, sentándose en la nueva plaza del Obelisco, convertida ya en una explanada de piedra con el monumento como eje central. Todavía quedan zonas de cemento fresco en el suelo, pero las vallas que rodeaban el lugar ya han desaparecido, y los coruñeses han podido recuperar el espacio de su salón de estar que hasta ahora les había estado vedado.

El Obelisco vuelve a sus raíces Más información

Las vallas siguen rodeando al metrosidero trasplantado, pero ya son varias docenas de metros cuadrados los que se han liberado y la sensación de amplitud que genera. No solo porque se ha ensanchado la acera considerablemente, sino también porque no hay obstáculos.

En efecto: al no haber parterre con el dibujo de la Torre de Hércules alrededor, los coruñeses son libres de circular alrededor del monumento de una manera que antes resultaba imposible. Con los bancos, tanto viejos como nuevos, que se han instalado alrededor, se refuerza la imagen de una nueva plaza surgida en lo que para muchos el corazón de la ciudad

Los Cantones ya lucen sus nuevos bancos orientados hacia el Obelisco en la “sala de estar de la ciudad” Más información

En todo caso, no hay unanimidad sobre si se trata de una mejora. A algunos les gusta como está quedando, aunque temen que “después sea demasiado cemento”. Esa es la línea que sigue un joven que dice: “Ya hay pocas zonas verdes y quitan más. No tiene ningún sentido”.

A otra viandante le parece “que quedará bien. De momento no se ve muy bien cómo está la cosa”. Un vecino asegura que la zona está “preciosa”, además de reclamar: “Coruña para los peatones”. “Esta zona no sé muy bien qué es... quitas bancos, quitas verde... esta obra se está haciendo eterna”, se queja otro.

Un paseante replica: “La apreciación general no la tenemos muy clara, porque esta nueva parte está impecable, va a ganar en espacio y luminosidad, pero no sé en qué consiste el proyecto. Echo de menos una imagen gráfica del proyecto para que el ciudadano sepa cómo va a quedar”.