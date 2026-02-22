Los campos de A Coruña donde crecen infinitas posibilidades

Descampados junto a Alfonso Molina Patricia G. Fraga

Para cualquiera que viva o pasee cerca de un descampado, se trata solo de un terreno vacío, una tierra de nadie que ocupan la hierba de la pampa y las ratas y que se llena lentamente de basura y maleza. A veces, son basureros. Otras, lugares que los niños exploran y donde juegan más libremente incluso que en los parques. Sin embargo, para los arquitectos, acostumbrados a pensar en los espacios y su contexto, pueden tener un significado profundo. Así se desprende de ‘Descampados, una taxonomía del terrain vague’ que figura en el libro ‘Paisajes públicos’ de la Semana de la Arquitectura.

En este capítulo, la arquitecta Lucía Uña Canteli diserta sobre el concepto de ‘terrain vague’ o la belleza en los vacíos de la ciudad: “En vez de ver el vacío como algo malo, se pueden apreciar todas las posibilidades que ofrece. No son nada, pero a la vez son todo”. Un descampado no es un terreno en la periferia, ni un solar perfectamente definido destinado a la construcción. Es, sobre todo, un lugar olvidado.

Uña, en su recorrido por A Coruña, identificó diez descampados significativos: el que se encuentra detrás del edificio de Sindicatos, y que se convirtió en un lago al llenarse de agua los cimientos que se habían excavado, aunque el lago se rellenó el año pasado, dado que el agua estancada se había convertido en un criadero de mosquitos. El solar que cruza toda A Coruña desde el Puerto a la refinería, y bajo la cual discurre el oleoducto o el espacio entre rúa Montes y la vías del tren, en la parte trasera de Espacio Coruña.

Muchas veces situados junto a vías de gran capacidad o de tren, permanecen al margen del tiempo

Algunos de estos descampados se encuentran junto a Alfonso Molina, entre los terrenos que separan los ramales de la avenida, por ejemplo. Otros están en vías como la AG-55, junto a Marineda City; cerca de la playa de Oza, entre el mar y la calle Xubias de Arriba, al lado de la gasolinera junto a la carretera de Eirís, o junto a las vías del tren.

“Son un oasis en toda la ciudad. En un mundo en el que todo es velocidad, y moverte de un lado a otro, de repente hay un oasis parado en el tiempo. No tiene una obligación de ser nada”, explica la arquitecta. Igual que antiguamente los románticos contemplaban los paisajes como un melancólico recuerdo de lo que fue, estos lugares en principio tan feos son la antigua piel que asoma por entre la costra de asfalto.