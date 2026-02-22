Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Lolita Flores agradece desde A Coruña la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio

La actriz y cantante presentó el viernes 'Poncia' en el teatro Colón

Redacción
22/02/2026 17:07
Sánchez y Furiase, durante la entrega del premio
Sánchez y Furiase, durante la entrega del premio
EFE
La actriz y cantante Lolita Flores no pudo recoger este sábado de manos de Pedro Sánchez la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio por estar trabajando en A Coruña. Debido al estreno de 'Poncia', obra que protagoniza, en el teatro Colón herculino, que tuvo lugar el pasado viernes a las 21.30 horas, Flores no pudo estar presente. No obstante, mandó un vídeo en el que señaló la ilusión que le hace recibir este galardón y agradeció al Gobierno y a su presidente que hayan pensado en ella y en sus compañeros.

El Palacio de la Moncloa fue así el escenario del homenaje al pueblo gitano con motivo del 600 aniversario de su llegada a España. La artista reconoció en el vídeo que le da "cosa que la gente hable con miedo y recelo de los gitanos; estamos presentes en las leyes, el arte, la política, las matemáticas" y espera que con este reconocimiento la sociedad sea consciente "de que somos como todos vosotros aunque tengamos una raza diferente". 

Su hija, la actriz Elena Furiase, recogió el premio en su nombre. "No es gitana, pero tiene un cuarterón mío", dijo con sentido del humor, y  terminó con un contundente "salud, paz y libertad". Además de Flores fue condecorado el guitarrista flamenco José Antonio Carmona, 'Pepe Habichuela', perteneciente a una dinastía flamenca que comenzó su abuelo.

