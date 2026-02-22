La multinacional Inditex tiene su sede en el polígono de Sabón ARCHIVO

El Ideal Gallego destacaba en su portada hace 25 años los elogios que el fallecido presidente de la Xunta Manuel Fraga dedicaba a Inditex en una visita que realizó a las instalaciones de la multinacional textil en el polígono empresarial de Sabón en el municipio de Arteixo. También eran noticia las terrazas cubiertas que el Ayuntamiento de A Coruña tenía previsto instalar en la plaza de María Pita. Por otra parte, en 1976 se daba cuenta de la sustracción de dinero que se produjo en el local de antiguos alumnos del centro educativo Calvo Sotelo. Asimismo, hace 75 años la Radio Costera recibía una llamada de alerta de un buque griego que navegando por las costas coruñesas y que sufría un percance que lo ponía en serios aprietos.

Hace 25 años | Fraga elogia a Inditex por convertirse en un líder mundial en el sector textil

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, elogió ayer el destacado papel alcanzado en la industria del textil por el grupo Inditex, que lo ha convertido en un grupo “de los más importantes del mundo en su especialidad”, subrayó. Fraga hizo estas declaraciones horas antes de visitar las instalaciones que Inditex posee en el polígono de Sabón, en Arteixo, en compañía del presidente del grupo, Amancio Ortega; el consejero delegado, José María Castellanos, y otros directivos de la firma. El titular del Ejecutivo gallego recordó que el grupo Inditex realizó, en los últimos años, “una inversión en todo el mundo por valor de 200.000 millones de pesetas”.

Las terrazas cubiertas que sustituirán a las sombrillas playeras en la plaza de María Pita estarán preparadas para defenderse de los actos vandálicos. Los técnicos que dan forma a la idea de Vázquez revestirán las estructuras con vidrios especiales: dos hojas de cristal templado –similares a los de cualquier parabrisas– serán suficientes para alejar a los gamberros y los expertos aseguran que el blindaje no restará belleza al diseño final. Las corazas acristaladas de los locales que rodean María Pita compartirán diseño y medidas. Su altura no sobrepasará los dos metros y medio y deberán igualar sus fachadas. Cada hostelero desembolsará una media de dos millones y medio por el cambio de imagen.

Hace 50 años | Sustraen dinero de un local del Calvo Sotelo

En la Jefatura Superior de Policía se personó Manuel Rey Piñeiro, de 23 años, para denunciar la sustracción de dinero del interior del local de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Calvo Sotelo, en las inmediaciones de San Roque de Afuera. Los autores entraron tras forzar la puerta de dicho local y la de una caja fuerte empotrada en la pared, de donde violentamente sustrajeron 13.000 pesetas. También se observó la desaparición de la caja recaudadora de una máquina tragaperras, cuyo contenido se ignora.

Una exposición de serigrafía gallega será inaugurada mañana, lunes, a las cuatro de la tarde, en la nueva sala de arte Lume. Entre los autores firmantes de las obras figuran Virxilio, Seoane, María Antonia Dans, Díaz Pardo, los dos Quesada, Xulio Maside, Xosé Luis de Dios, Laxeiro y Castelao (una serigrafía y un grabado).

Hace 75 años | Un buque griego lanza una señal de socorro

La estación Radio Costera de La Coruña recibió ayer una llamada de un buque griego que navegando por estas costas había sufrido una avería que lo ponía en serio trance. El barco que lanzó el S.O.S. se llama ‘Pabaros’. Poco más tarde volvió a lanzar otro radiograma comunicando que recibía el auxilio del buque inglés ‘Clan Cwnnig’.

Con la solemnidad de costumbre, se celebró en Présaras, Vilasantar, la patriótica Fiesta del Árbol, organizada por don Manuel Quintela, con el concurso de la corporación municipal y el señor Sanmartín (don José). En la misa y bendición de los cien árboles que se plantaron actuó el párroco de Mezonzo, de aquel término. Don Manuel Monteagudo hizo una glosa del árbol y los grandes beneficios que reporta a la humanidad, haciendo referencia a la personalidad del santo natural de aquella parroquia, San Pedro de Mezonzo.