A Coruña

Estos son los precios y los plazos para anotarse en los cursos de golf del Ayuntamiento de A Coruña

Redacción
22/02/2026 12:08
Niños jugando al golf en los campos de la Torre de Hércules
Archivo El Ideal Gallego
l Ayuntamiento de A Coruña abrirá el próximo 2 de marzo a las 08.00 horas el plazo de presentación de solicitudes para participar en los cursos municipales de iniciación al golf correspondientes al segundo trimestre de 2026 (abril, mayo y junio), que se impartirán en el Campo Municipal de Golf Torre de Hércules.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de marzo a las 23.59 horas, ambos incluidos, tal y como recoge el Anexo II de la convocatoria.

En este turno se ofertan 136 plazas, distribuidas en grupos de ocho personas y organizadas por franjas de edad: infantil (6-11 años), juvenil (12-16 años) y adultos (a partir de 17años), según las bases reguladoras del programa.

Los listados provisionales de personas solicitantes se publicarán el 10 de marzo, abriéndose posteriormente un plazo de enmienda de errores hasta el día 12 de marzo. 

El listado definitivo se dará a conocer el 13 de marzo y, en caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, se celebrará un sorteo público el 16 de marzo a las 09.00 horas. 

Los listados de adjudicación se publicarán el 18 de marzo. La formalización de la matrícula se realizará en el propio Campo Municipal de Golf Torre de Hércules entre los días 20 y 26 de marzo, quedando los días 27 al 30 para la gestión del listado de espera.

Las tasas establecidas según la ordenanza fiscal vigente son las siguientes:

● Adultos: 49,67 euros

● Infantil y juvenil: 29,81 euros

Los cursos darán comienzo en la primera quincena de abril, en función de la frecuencia elegida(lunes-jueves, martes-viernes o sábados-domingos), y se extenderán hasta mediados de junio.

La inscripción deberá realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado en la página web municipal, donde también se publicará toda la información relativa al proceso. 

