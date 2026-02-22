El último vals de Miguel Ríos en A Coruña

Miguel Ríos, durante el concierto en el teatro Colón Concello de A Coruña

Miguel Ríos desplegó sus nuevas canciones este pasado sábado ante un teatro Colón que colgó hace semanas el cartel de 'no hay entradas'. El músico granadino presentaba su último disco, 'El último vals', en uno de los pocos recintos que le faltaba por abarrotar en la ciudad coruñesa.

Al ser un recinto más pequeño de lo que está habituado en sus visitas a la ciudad, tuvo la oportunidad de crear una comunicación emocional mayor de lo habitual, más íntima y cercana, para desplegar sus nuevas canciones y no dejar de lado sus clásicos.

El Colón se convirtió en una "olla exprés" de rock and roll en la enésima visita de Ríos a la urbe herculina. Una visita a la que le faltará algo, porque aquel templo de la empanada que conquistó al granadino, gracias a Nonito Pereira, ya no existe.

Pero fue igualmente una visita especial, ya que Ríos quitaba de la lista el último gran recinto de la ciudad que le quedaba por llenar, ya que en el pasado paseó su música por el estadio de Riazor, la playa, el Palacio de los Deportes, el Palacio de la Ópera, el Coliseum o la plaza de María Pita.