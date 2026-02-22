El sentido y sonoro homenaje de un barrio de A Coruña a Joni, el hostelero de las sesiones vermú

Foto de familia del homenaje de este domingo a Joni Patricia G. Fraga

La cafetería Be Brave de la avenida de la Concordia convirtió en un acto casi festivo lo que en realidad era un sentido homenaje a la figura del fundador del local, desaparecido el pasado mes de diciembre. Y es que no concebían los habituales de la casa otra forma de recordar a Joni que no fuera con música, con una de las sesiones vermú que caracterizaron las mañanas de los domingos en el barrio.

Un vecino de A Coruña se graba la calle San Juan en la piel como homenaje a su hostelería y la música en directo Más información

Llevaron la voz cantante, literalmente, dos habituales de la escena musical local como José Brea y Corta, además de Albita, una muy aplaudida cantante con toques flamencos que recibió la admiración de los presentes. Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando, en nombre de los artistas invitados, Aníbal Rodríguez leyó un texto en honor a Joni. “Nos reunimos con el corazón encogido, pero lleno de gratitud, para rendir homenaje a nuestro amigo, cuya marcha trágica nos dejó un vacío difícil de explicar”, sentenció. “Era muy joven, pero vivía con la intensidad de quien entiende que la vida se honra trabajando, compartiendo y cuidando de los suyos. Fue un trabajador incansable, un hombre valiente, percebeiro y hostelero por vocación, alguien que entendía el esfuerzo como una forma de vida”, continuó. La vinculación con el barrio de Os Castros, además, sirvió para hablar del calado de Joni y Be Brave en el entorno. “Era su casa, su gente. En sus locales creó mucho más que su forma de ganarse la vida. Creó un espacio de encuentro, de amistad, siempre había una puerta abierta, una conversación abierta y una sonrisa esperándote”, recordó Aníbal.

Papel musical

Los domingos de Be Brave, que se convirtieron en uno de los atractivos del fin de semana para muchos vecinos, volvieron por un día para recordar a Joni, en la que seguramente era la forma que él hubiera deseado. “Si hay algo que definía a Joni era su amor por la música y por la vida que trae consigo”, recordaron los presentes. “En sus locales siempre hubo espacio para los músicos, para el directo, para esos momentos únicos en los que la música nos une a todos, y por eso estamos aquí”, añadieron.

A Coruña amplía el horario de los locales de ocio y hostelería durante el Carnaval Más información

Así, antes de continuar con el concierto, prosiguieron: “Este concierto es el homenaje más fiel a lo que él fue y sembró. Cada canción, cada aplauso, es un gracias a Joni por todo lo que nos regaló y su amistad. Su ausencia duele, pero su huella permanece en su barrio, en su Be Brave y en la música que nos convoca y que tuvimos suerte de compartir con él”.

La emoción volvió a dar paso a la música, siempre con un enorme retrato del malogrado hostelero presidiendo el homenaje. Hubo incluso tiempo para recordar otra de los grandes reclamos del establecimiento: las paellas. Ambas cosas volvieron por un día, aunque el deseo de todos los presentes es recuperar esas sesiones vermú para seguir el legado de Joni.