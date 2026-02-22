El Expreso de Cuba se despidió de A Coruña por todo lo alto con 'Sus Salsosas Majestades'

Los Van Van, durante su actuación en A Coruña German Barreiros

El Expreso de Cuba volvió a poner sobre la improvisada pista de baile de ExpoCoruña un premio Grammy, el cuarto en tres días de evento. Sin embargo, el galardón a mejor álbum del año obtenido por 'Llegó Van Van' no es en este caso la mejor carta de presentación de lo que, más que una orquesta, puede considerarse una institución de la música caribeña. Los Van Van, conocidos como los Rolling Stones de la salsa, lograron congregar a unas 300 personas en una noche de domingo y a pesar de que las entradas oscilaban entre los 70 y los 285 euros.

Al igual que sucedió en las tres jornadas anteriores, el Expreso llegó a su cita con un notable retraso. Programado para las 20.30 horas, no fue hasta una hora más tarde cuando la formación saltó al escenario embutida en sus trajes negros. Se olvidó entonces toda la impaciencia, aunque en honor a la verdad tampoco sorprendió a un respetable que se dedicó a bailar los temas pregrabados que 'escupían' los altavoces. Fue precisamente ese himno, 'Permiso que llegó Van Van', el que sirvió como pistoletazo de salida y puso a los presentes a bailar, cantar y entonar a grito pelado lo que es todo un himno del salseo. No faltaron en el repertorio otros temas demandados incluso desde el foso, como 'El negro está cocinando' o 'Esto te pone la cabeza mala'. Sin embargo, con cinco décadas de trayectoria, Los Van Van le dieron a la comunidad cubana y a los coruñeses presentes otro regalo: un repaso en forma de popurrí de temas clásicos de los años 70. Y, como diría otro artista latino unos años más adelante, 'se armó la gozadera'.

Concebido como una manera de llevar la cultura cubana por el mundo, El Expreso de Cuba es en muchos sentidos un parche para curar la nostalgia de una de las diásporas más exacerbadas de todo el planeta. Cierto es que la música y la cultura tienen su tirón y despiertan la curiosidad, sobre todo de puristas de la música, profesionales y expertos en jazz. Sin embargo, tal y como se pudo comprobar en una especie de sondeo improvisado, la mayor parte de los presentes tenían raíces cubanas. “¿Y los cubanos dónde están?”, se preguntaron Los Van Van. “Mi gente de La Habana, ¿dónde están?”, continuaron. Repitieron con Guantánamo o Santiago de Cuba, además de Compostela. Con diferencia, la respuesta más ruidosa fue de ciudadanos habaneros.

En cuestión de algo más de hora y media Los Van Van demostraron el talento de la formación creada en 1969 por Juan Fornell, y que ahora continúa el legado de la mano de su hijo Santiago. Y así fue la última parada del Expreso de Cuba en A Coruña, antes de partir rumbo a Madrid y, casi con toda seguridad, a Hong Kong. Dejó cuatro premios Grammy (uno de Alaín Pérez, dos de Alexander Abreu y otro de Los Van Van) y algunas agujetas, seguramente, entre quienes llevaban varios días bailando.