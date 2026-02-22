El emotivo homenaje de Amaral a A Coruña

Aunque los repertorios suelen estar cerrados, sobre todo si presentas nuevo disco, siempre hay un pequeño espacio para la improvisación, tal y como contaba Juan Aguirre en una entrevista a El Ideal Gallego en los días previos al concierto de este pasado sábado de Amaral en el Coliseum.

Juan Aguirre, de Amaral | "Galicia es un lugar eminentemente musical, nos gusta mucho su música tradicional" Más información

Probablemente pocos zaragozanos se puedan sentir tan queridos en Galicia, y en A Coruña, hasta el punto de ser prácticamente considerados unos gallegos más. “Esto es lo más parecido a estar tocando en Zaragoza”, aseguraba Aguirre durante el recital en el multiusos.

En esa entrevista, Aguirre era cuestionado sobre la posibilidad de tocar 'Riazor' en A Coruña. Y la explicación era sencilla y sincera: "No lo sé, porque yo creo que lo vamos a saber cuando lleguemos a la prueba de sonido".

Y las sensaciones en las pruebas de sonido debieron ser suficientemente buenas como para poder dedicar al público un tema como ese en el único concierto gallego de la gira de estreno de 'Dolce Vita'.

Galería Las imágenes del concierto de Amaral en el Coliseum Ver más imágenes

Tras un poco de "teatrillo" tras la primera quincena de temas, Eva Amaral y Juan Aguirre se despedían momentáneamente. Apenas unos minutos después, y jaleados por los miles de presentes, los dos solos, con la guitarra de él y la voz de ella, se pusieron frente al público, con el único acompañamiento de unas luces azules, para entonar: "Hoy hace más de un millón de años / nadamos en las playas de Riazor / agosto de calor, septiembre de tormenta", lo que les valió un sonoro aplauso en agradecimiento por incluir en el tema en el setlist.

"Hacía muchos años que no tocábamos esta canción", reconocía Eva, en uno de los muchos momentos emotivos del concierto herculino, que finalizó, tras casi dos horas y media de recital, con una sonora ovación a dos chicos de Zaragoza que se quedaron impactados la primera vez que pisaron Galicia y que ayer certificaron su sexto Coliseum. "Con permiso de Zaragoza, tenemos aquí el corazón", aseguraba Eva en uno de sus intercambios de impresiones con el público del multiusos.