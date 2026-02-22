Dos gaviotas atemorizan a los vecinos de la plaza de Lugo

Gaviotas que roban comida en la plaza de Lugo de A Coruña NRM

Por todos es sabido que las gaviotas son unas "migajeras". No pierden la oportunidad de lanzarse a por un trozo de pan que queda tirado en la calle o zambullirse en el contenedor de residuos orgánicos para darse un festín.

Son pájaros que, por normal general, no gustan a los ciudadanos, pero menos aprecio les tienen los vecinos de la plaza de Lugo. Sobre todo a dos gaviotas en concreto.

Acechando desde el tejado de la iglesia de Santa Lucía, y también bajando hasta su cruceiros, estos pájaros no pierden de vista la puerta de la panadería Tahona, esperando su próxima comida sin importar dulce o salado, ni quién es su próxima víctima.

Una de las gaviotas, colocada sobre el cruceiro, con vistas a la salida de la Tahona NRM

Estos animales no les temen a los seres humanos, pues descienden desde el tejado de la iglesia para robar de las manos el alimento que algún cliente ha pagado de su propio bolsillo. Gaviotas 1-0 humanos.

Según Ruth, una de las dependientas de la Tahona, las gaviotas son ya unas vecinas más. "Viven en la iglesia, esperando a que salga la gente con la comida", asegura: "Es una pasada. En la puerta ya le han quitado a varias señoras palmeras".

Las dos gaviotas que roban comida en la plaza de Lugo de A Coruña NRM

Ante esta situación, como en todo en la vida, hay opiniones diferentes. Ruth afirma que la mayoría se ríe cuando el atraco sucede, pues "la verdad que es gracioso". Sin embargo, hay señoras que son más mayores y que, al acercarse tanto las gaviotas a sus manos, se asustan, y con razón, pues un picotazo de esta ave puede hacer bastante daño.

Montse es una testigo directa, pues ya fueron varias las veces que vivió en primera persona estos robos. "Esperan a que alguien salga por la puerta, viene la gaviota por detrás, pega un alazo y se va con la napolitana", asegura.

También clientes del Sanbrandán, que se encuentra frente a la iglesia, han sufrido ataques inesperados. Un ejemplo es Jorge, quien salió con su postre envuelto y la gaviota, sin ningún tipo de piedad, le atacó por detrás. Esta vez, asegura, el pájaro se quedó sin su caracola.