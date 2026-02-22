Juan Aguirre y Eva Amaral, en un momento del concierto en el Coliseum Germán Barreiros

Cuando alguien se sube por sexta vez al Coliseum, quizá es que la relación con el publico está más que consolidada. Buena cuenta de ello dieron Eva Amaral y Juan Aguirre, que no les hizo falta más que un par de canciones para poner al multiusos en pie.

Casi dos horas y media para presentar a los coruñeses su nuevo trabajo, ‘Dolce Vita’, cuyo tema homónimo sirvió para dar comienzo a un recital que acabó como se preveía: en el escenario, emocionados; en la pista y en las gradas, ovacionando a aquellos chicos de Zaragoza que quedaron impresionados la primera vez que llegaron a Galicia.

‘Eso que te vuela la cabeza’, ‘Tal y como soy’, ‘Rompehielos’ o ‘Toda la noche en la calle’ se sucedieron antes de que Aguirre se dirigiera al publico por primera vez. Tras agradecer los “mensajes de cariño” tras su lesión de diciembre, también dio las gracias a un Coliseum que ya los trata como gallegos: “Esto es lo más parecido a estar tocando en Zaragoza”, afirmaba antes de lanzarse él solo y su guitarra con ‘Tardes’: “Deseo que las cosas cambien de una vez”.

Y al revés que lo habitual, tras la calma llegó la tormenta. Con Eva suspendida sobre el escenario para cantar ‘En el centro de un tornado’, se sucedieron ‘Kamikaze’ o ‘Libre’, antes de que fuese ella quien tomase la palabra: “Muchas gracias por este momento que nos habéis regalado, para nosotros significa mucho este concierto”, aseguraba Eva antes de volver a declarar el amor por una tierra que los recibió hace ya más de dos décadas con los brazos abiertos: “Hemos encontrado inspiración y alegría de vivir en esta tierra”, apuntaba en relación al título del nuevo disco.

Y recordando clásicos como ‘Moriría por vos’, ‘Resurreción’ o ‘Días de verano’, dejando también su cota de protagonismo a un público entregado, llegaron a dos momentos emotivos. El primero, el recuerdo de Víctor Jara emergiendo de las pantallas del Coliseum antes de cantar ‘Podría haber sido yo’. El segundo, con un tema resignificado, ‘Los demonios del fuego’, más cargada de simbolismo aún por la parte visual, cargada de imágenes de paisajes gallegos.

Y comenzó el “teatrillo”. Eva anunciaba el final tras apenas una quincena de canciones ante la sorpresa del público, aunque rápidamente, sin aguantar la risa lo aclaró: “El final de la primera parte”.

Antes del concierto, Juan Aguirre aseguraba que hasta que llegasen a la prueba de sonido no sabrían si ‘Riazor’ se haría un hueco en el setlist. Fue precisamente el tema que abrió el tramo final del concierto, solo con la guitarra de Juan y la voz de Eva, acompañados con un sonoro aplauso que iría in crescendo con el paso de canciones como ‘Sin ti no soy nada’, ‘No lo entiendo’, ‘Hacia lo salvaje’ o ‘La suerte’. “Tenemos mucha suerte de que estéis aquí”.

Y cantando a la ‘Revolución’, llegó la emoción del final. Eva volvió a tomar la palabra, con la voz entrecortada, para dedicarle uno de los últimos temas, ‘Salir corriendo’, a “todas las mujeres que viven atenazadas por el miedo”.

Y entre aplausos, Eva volvía a despedir al público, asegurando que todavía le da “responsabilidad” el “falar” gallego. Y con ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’, ‘El universo sobre mí’ y ‘Ahí estás’, terminaron de poner al Coliseum al completo en pie, en una cita que acabó siendo lo que Aguirre prometía unos días antes: “Una fiesta”. Una fiesta que contó incluso con invitados ilustres, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no se quiso perder el concierto.